Chiara Rabbi in ospedale per un’infezione: come sta?/ “Non sono mai stata così male”

Chiara Rabbi in ospedale

Chiara Rabbi, ex corteggiatrice di Uomini e Donne ed ex fidanzata di Davide Donadei, ha pubblicato una foto in ospedale per poi spiegare ai suoi followers cosa le è accaduto. Chiara ha spiegato di essere stata molto male con febbre alta e tremori al punto da essere stata costretta ad andare in ospedale per sottoporsi ad una serie di controlli ed esami che hanno evidenziato la presenza di una forte infezione delle vie respiratorie, faringite, otite, tracheite febbrile e principio di broncopolmonite.

Uomini e donne, Beatrix esce con Brando e Cristian/ La corteggiatrice contesa tra i tronisti

“Arriviamo in ospedale, tremavo con 40 di febbre, il tampone era negativo. Mi hanno fatto l’elettrocardiogramma, poi il prelievo da cui è risultato tutto sballato, un’infezione assurda. Ho fatto i raggi ai polmoni”, ha spiegato la Rabbi che, attraverso una serie di video pubblicati tra le storie del suo profilo Instagram, ha raccontato come sta adesso.

Uomini e donne, Armando Incarnato non ritorna al trono over/ Il clamoroso addio

Come sta ora Chiara Rabbi

Dopo essersi sottoposta ad una serie di esami e controlli medici, Chiara Rabbi ha così scoperto come sta. Dopo aver ricevuto la terapia dai medici che l’hanno visitata, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha deciso di tornare a casa e seguire la terapia per rimettersi il prima possibile.

“Ho deciso di fare la terapia a casa, fino a venerdì non posso mettermi in viaggio perché sto veramente male, la febbre non scende mai e quando respiro mi brucia tutto. Appena mi rimetto vi racconto, ma credetemi non sono mai stata così male”, ha concluso la Rabbi che ritornerà pienamente sui social dopo essersi ripresa.

Uomini e donne, Gianni Sperti furibondo in studio: c'entra Aurora Tropea/ Che succede al trono over?

© RIPRODUZIONE RISERVATA