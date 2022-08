Chiara Rabbi di Uomini e Donne e Zaniolo: flirt in corso?/ Spuntano like e indizi: Davide Donadei sbotta!

Chiara Rabbi di Uomini e Donne, flirt in corso con Nicolò Zaniolo?

Solo pochi giorni fa Davide Donadei e Chiara Rabbi rendevano ufficiale la fine della loro storia d’amore. I due si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne e, alla fine di un lungo percorso, scelti. La loro storia d’amore ha vissuto momenti difficili ma sembrava averli superati fino alle voci di crisi e, infine, alla conferma della rottura. A distanza di qualche giorno dall’annuncio sia Davide che Chiara continuano però ad essere al centro del gossip.

Pare infatti che entrambi abbiano già voltato pagina, dimenticando l’ex, accingendosi ad iniziare una nuova relazione. E se negli ultimi giorni Davide è stato accostato ad una ex allieva di Amici, Chiara invece pare essere sempre più vicina al calciatore Nicolò Zaniolo.

Chiara Rabbi e Zaniolo ‘vicini’: la reazione di Davide Donadei

Negli ultimi giorni non è rimasto inosservato uno scambio di like tra Zaniolo e la Rabbi, partito proprio dal calciatore della Roma. Un gesto che l’esperta di gossip Deianira Marzano ha voluto sottolineare anche sul suo profilo Instagram attraverso varie segnalazioni ricevute. A questo scambio di like si aggiunge la risposta data dalla Rabbi ad una fan che le ha scritto: “Dai che Zaniolo è ad un passo da te! E come ti cambia la vita? Altroché ristorante di cassa”, le scrive un utente su Instagram. “A me o a lui?”, è stata la risposta ironica dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne che non conferma né smentisce il flirt con Zaniolo.

Di recente è poi arrivata anche quella che sembra essere la replica di Davide Donadei a queste indiscrezioni: un video condiviso nelle stories che parla di delusioni. Questo quanto dice la voce nel video: “Sparisci e poi torni quando stai meglio. Nella vita bisogna sapersi difendere, è vero! Ma non c’è cosa peggiore che doversi difendere da qualcuno che non avresti mai immaginato potesse ferirti. Per questo chiudiamo il cuore. Quando c’è troppa gente che entra ed esce a suo piacimento. e ALLORA FAN..O A TUTTI! Lo chiudiamo a tempo indeterminato. In fondo le delusioni fanno proprio così”. Che sia proprio una replica all’ex fidanzata?

