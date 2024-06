Nicolò Zaniolo nel mirino del Villarreal/ Resta aperta pista Serie A: colpo calciomercato della Fiorentina?

Il nome di Nicolò Zaniolo è uno dei più caldi della sessione estiva di calciomercato ancora agli albori. Il centrocampista, che salterà gli Europei 2024 a causa di un infortunio, sta cercando una nuova squadra. Il Galatasaray detiene il suo cartellino, ma in Turchia il giocatore non ha mai dato il meglio di sé. È così che la scorsa stagione lo ha spedito in prestito all’Aston Villa, dove ha collezionato 25 presenze e 2 reti. Un bottino non sufficiente a convincere la dirigenza a riscattarlo.

È per questo motivo che il futuro di Nicolò Zaniolo è ancora incerto. Le ultime notizie di calciomercato, intanto, lo avvicinano alla Spagna. A mettere gli occhi sul centrocampista è stato infatti il Villarreal. Anche in questo caso però l’obiettivo del club sarebbe quello di averlo in prestito. Il motivo è da ricondurre al cartellino esoso del giocatore. Il Galatasaray infatti chiede ben 15 milioni di euro per una cessione a titolo definitivo. È dunque da capire se le due parti arriveranno a un accordo.

Nicolò Zaniolo, sirene anche dalla Serie A: la Roma guarda agli affari di calciomercato

Non è da escludere però anche la pista di calciomercato che potrebbe riportare Nicolò Zaniolo in Italia. L’ipotesi di tornare a giocare in Serie A non dispiace al centrocampista, ma anche in questo caso l’alta richiesta è un deterrente per molti club. Ad avere manifestato interesse nei confronti del calciatore, seppure ancora non formalmente, sono state finora Napoli e Fiorentina. La prima piazza potrebbe essere quella più gradita.

In attesa che venga intavolata una qualsiasi trattativa, la Roma resta alla finestra in quanto spettatrice interessata. Il club giallorosso infatti ha una percentuale di rivendita sul cartellino del giocatore. Essa, nel dettaglio, ammonta al 20% della differenza tra il prezzo di vendita attuale fissato dal Galatasaray e i 16,5 milioni versati dalla squadra turca nel febbraio 2023 proprio nelle casse dei capitolini.

