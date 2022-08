Davide Donadei e Arianna di Amici sempre più vicini/ Lei scatena il gossip: “Io e lui insieme? Logico!”

Davide Donadei e Arianna di Amici sono una coppia?

Dopo la rottura con Chiara Rabbi, Davide Donadei si è ritrovato catapultato al centro del gossip ma, soprattutto, delle polemiche. L’ex tronista ha messo benzina sul fuoco quando, negli ultimi giorni, si è mostrato complice al fianco di Arianna Gianfelici, che il pubblico di Amici ha conosciuto nella 20esima edizione del talent di Canale 5. Un tiktok che li vede insieme è infatti diventato virale: nel video i due si guardano complici e scherzano.

Questo è bastato per alimentare le voci di una possibile relazione tra l’ex tronista e la cantante di Amici 20. Voci che quest’ultima ha però ulteriormente alimentato, come fa notare Pipol Gossip, con un nuovo tiktok ancora una volta diventato virale.

Arianna Gianfelici risponde alle domande dei curiosi e alimenta il gossip

In queste ore molti follower stanno chiedendo ad Arianna Gianfelici se tra lei e Davide Donadei ci sia più di un’amicizia. Domanda alla quale l’ex di Amici ha deciso di rispondere con un Tiktok. Riportando la domanda “Secondo te davvero ti metterai insieme a D?” (dove D sta appunto per Davide), Arianna, attraverso la canzone ‘Logico’ di Cesare Cremonini messa in sottofondo, ha dato ai follower una risposta che non sembra lasciare dubbi: “È logico!”.

Arianna, insomma, non si nasconde anzi alimenta il gossip delle ultime ore, facendo intendere di essere molto interessata a Davide Donadei e che potrebbe presto arrivare l’annuncio ufficiale della loro relazione. Una dichiarazione pubblica che qualcuno ha però interpretato soltanto come desiderio di visibilità da parte dei due protagonisti della vicenda. Non resta che attendere le prossime evoluzioni di questa vicenda per comprendere in quale direzione andrà.

