Chiara Rabbi difende Oriana Marzoli e difende Davide Donadei?/ “Non mi sbaglio mai…”

Chiara Rabbi contro Davide Donadei?

La storia d’amore tra Chiara Rabbi e Davide Donadei, nata nello studio di Uomini e Donne, non è finita nel migliore dei modi. Tra i due non c’è alcun tipo di rapporto ed oggi che Davide è finito nella bufera per alcune frasi dette ad Oriana Marzoli, sarebbe intervenuta per puntare il dito contro l’ex fidanzato e attaccare Davide. Chiara, così, è intervenuta sul proprio profilo Instagram dove si sarebbe lasciata andare ad una dichiarazione che, secondo il popolo del web, sarebbe una frecciatina all’ex fidanzato.

Il condizionale, tuttavia, è d’obbligo. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, non fa alcun riferimento diretto al Grande Fratello Vip o all’ex fidanzato Davide Donadei, ma i fan non avrebbero dubbi su chi sia il destinatario delle sue parole, ma cosa ha detto esattamente Chiara?

Le parole di Chiara Rabbi

Come riporta Blogtivvu.com, pur senza alcun riferimento diretto alla faccenda, Chiara Rabbi si è lasciata andare ad alcune dichiarazioni che sembrerebbero riferirsi proprio a quanto accaduto nella casa del Grande Fratello Vip 2022. “C’è una frase che vi devo dire: io ve l’avevo detto. Ma voi non mi credete mai! Io ve l’avevo detto, a buon intenditor poche parole. Non mi sbaglio mai, dai. Che poi mi dispiace perché io ho sempre imparato dai miei errori, pur sbagliando pochissimo e ad oggi sono certa di quello che dico. Invece no”, ha fatto sapere Chiara.

La Rabbi, dunque, ha davvero risposto all’ex fidanzato Davide Donadei che, nelle scorse ore, riferendosi ad Oriana Marzoli, avrebbe detto: “Magari”, rispondendo alle parole di Oriana che, giocando con Luca Onestini, ha detto – “Oddio, non respiro”.

