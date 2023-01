Davide Donadei, frase choc contro Oriana Marzoli/ Web chiede la squalifica immediata

Davide Donadei, si rivolge molto male a Oriana: web in rivolta

Tra Davide Donadei e Oriana Marzoli non c’è mai stata molta simpatia nella Casa del Grande Fratello Vip 2022. Tra l’ex tronista e l’influencer spagnola sono volati insulti e accuse reciproche in diverse occasioni. Questa volta, però, sembra che il ristoratore pugliese abbia esagerato.

In una clip video, si sentono Oriana e Luca Onestini che giocano a fare la lotta in salone. Ad un certo punto, la Marzoli grida: “Oddio, non respiro” e subito dopo si sente Davide Donadei che risponde: “Magari“. Non si può dire con certezza che le due cose siano collegate, ma il tempismo sembrerebbe essere lontano da una coincidenza. Il web si dice schifato dalla grave espressione che l’ex tronista ha usato verso l’influencer spagnola, augurandole di fatto di soffocare. In molti sono gli utenti che chiedono la squalifica immediata del gieffino dalla Casa più spiata d’Italia. Alfonso Signorini prenderà effettivamente dei provvedimenti?

Oriana giocando con Luca: “non respiro”

Davide: “Magari” S Q U A L I F I C A. E non esiste altro.#gfvip #oriele #orianistas pic.twitter.com/IwoPMk48kU — ✨thank you, next✨ (@thank_you_18) January 18, 2023

Oriana Marzoli attacca Davide Donadei: “E’ uno sfigato”

Alcune settimane fa, Davide Donadei ha voluto portare la colazione a letto ai suoi amici Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. Questo gesto dell’ex tronista, però, ha dato molto fastidio ad Oriana Marzoli che lo ha criticato pesantemente.

L’influencer spagnola si sfoga su Davide Donadei con Luca Onestini e dichiara: “Questo ragazzo mi innervosisce in ogni modo, è un leccase*ere, ma un leccase*ere. Gli ha portato la colazione alla gente che dorme, dai, ma dai. No no… Mi sembra il tipico sfi*ato che vuole per forza essere… capito? Perché sa che se va in nomination.”. Insomma, i due concorrenti proprio non riescono ad andare d’accordo e sopportarsi, tanto da arrivare a dirsi frasi inappropriate e pungenti.

