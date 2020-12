Chiara Rabbi la scelta di Davide Donadei?/ Beatrice: “Non ho parole” (Uomini e donne)

Chiara Rabbi la scelta di Davide Donadei a Uomini e donne?

Chiara Rabbi la scelta di Davide Donadei? In queste ore è caos in rete per via di un messaggio scritto da Beatrice sui social che ha mandato in tilt il pubblico di Uomini e donne. Il programma è in panchina in questi giorni ma gli occhi di tutti sono puntati sulla prossima registrazione che, però, potrebbe esserci già stata senza possibilità di spoiler. I bene informati, infatti, avevano parlato dell’imminente scelta del tronista ma di una registrazione che sarebbe avvenuta lontana da tutto e tutti e anche dagli studi del programma proprio per evitare occhi indiscreti e spoiler, possibile che la scelta sia andata in scena proprio nei giorni successi al Natale? Al momento non vi sono conferme ufficiali ma l’unica cosa che i fan hanno notato è uno strano messaggio scritto da Beatrice Buonocore, l’altra corteggiatrice.

Beatrice sui social: “Non ho parole”

In particolare, proprio la bella rivale di Chiara, la stessa che nelle scorse settimane a Uomini e donne, ha messo visto il suo rapporto con Davide prendere un’inclinazione un po’ diversa dagli inizi temendo il peggio. Lo stesso pubblico ha notato che il tronista era sempre più pronto a virare verso Chiara, che sia stata proprio lei la sua scelta alla fine? L’unica cosa che ha messo in crisi i fan è una storia in cui Beatrice continua a scrivere “Senza Parole” citando di Vasco Rossi iniziando proprio dal verso che recita “E ho guardato la televisione e mi è venuta come l’impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu che tu mi rubi l’amore ma poi ho camminato tanto e fuori c’era un gran rumore che non ho più pensato a tutte queste cose”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA