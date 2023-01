Chiara Rabbi replica Arianna Gianfelici/ “Sei il motivo delle mie corna”

Arianna Gianfelici accusa Chiara Rabbi: “Mi ha bloccata per avere il confronto a Verissimo”

Arianna Gianfelici è un ex allieva di Amici, con la quale Davide Donadei ha tradito Chiara Rabbi. La cantante, ai microfoni di Pipol News, aveva confermato l’infedeltà dell’ex tronista rivelando i dettagli della loro relazione clandestina. Non solo, Arianna accusa anche l’ex corteggiatrice di averla bloccata sui social per ottenere delle ospitate televisive.

Arianna Gianfelici dichiara: “Lei evidentemente vuole sollevare il profilo perché sta facendo diverse sponsorizzazioni e vuole essere pagata di più. Quello però che dico io è che poteva avere la maturità di scrivermi in chat come ho fatto io. tant’è che le ho scritto su Whatsapp dicendole ‘Questa è la tua maturità, sapevi benissimo già quello che ho detto a Casa Pipol, non avevo detto niente di nuovo né ti ho offeso!’ Perché mi hai detto che se ce la facevamo tramite il suo manager arrivavamo al confronto a Verissimo o anche a Uomini e Donne con Davide!”

Chiara Rabbi e la replica ad Arianna Gianfelici: “Ti ho sopravvalutata”

Dopo le pesanti accuse di Arianna Gianfelici nei suoi confronti, Chiara Rabbi decide di passare alla controffensiva. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si scaglia contro la cantante di Amici e racconta la sua verità: “Quando ci sono troppi galli a cantare non si fa mai giorno…”

E ancora: “A chi ha parlato fino ad ora riempendosi la bocca con il mio nome, fatevi un regalo, risparmiatevi ulteriori figuracce perché quello che racconterò è ovviamente supportato a onor del vero da prove concrete.. Parlo con chi in teoria sarebbe il motivo delle mie corna, perché le cose hanno un nome ed è giusto farne buon uso. Carissima, ti ho sopravvalutata e rivalutata erroneamente quando hai deciso di chiamarmi e raccontarmi ogni minimo accadimento tra te e Davide dopo essere stata sfancu**** da quest’ultimo…ti bruciava per il palo o avevi solo voglia del trash che ora stai rincorrendo con tristissime interviste? E pensare che la mia bontà d’animo mi ha anche portata a difenderti pubblicamente dopo i vostri insignificanti reels insieme perchè venivi attaccata su ogni fronte…come biasimarli poi?”

