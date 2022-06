Chiara Sturdà, chi è la fidanzata Ermal Meta/ Rinascita dopo Silvia Notargiacomo, com’è nato il loro amore?

Chiara Sturdà ha stregato il cuore di Ermal Meta

Chiara Sturdà ha rapito il cuore di Ermal Meta, i due sono molto riservati e discreti sui social, non amano condividere la loro vita privata sul web. Ermal Meta ha trovato l’amore e soprattutto la stabilità dopo 10 anni di relazione con Silvia Notargiacomo, da sempre Chiara si è definita una “lupa di Ermal”. La marketing manager non ama molto apparire sui social, nasce il 16 Ottobre 1990 a Milano, si laurea all’Università Cattolica del Sacro Cuore in Economia e Gestione.

Lavorerà come stagista all’ospedale Fatebenefratelli, per poi diventare una commentatrice sportiva presso Bergamo Tv. Da sempre Chiara è una fan del volley, ma adesso si occupa del calcio, attualmente lavora come agente sportiva per la Top Player Company la quale si occupa prettamente di consulenza legale per qualsiasi calciatore o calciatrice.

Chiara Sturdà, come è nato l’amore con Ermal Meta

Chiara Sturdà ha conosciuto Ermal Meta proprio alla fine della relazione con Silvia Notargiacomo, l’amore tra i due è durato 10 anni. Il cantante non ha mai voluto rivelare i motivi per i quali ha rotto con Silvia Notargiacomo nel 2018. Adesso con Chiara sembra che il cantante stia cercando di recuperare tutti quegli anni passati nella riservatezza e nella privacy, in diverse foto i due sembrano felici e passano dei momenti spensierati insieme. Il cantante aveva presentato la sua nuova ragazza ai fan ad Aprile 2020, proprio in occasione della vacanza in Grecia.

Una foto della coppia è apparsa qualche mese fa sui social, dove Ermal aveva le mani sulla pancia di lei. I fan hanno subito messo in giro voci di un bambino in arrivo, in merito a questo scatto sia Ermal che Chiara non hanno confermato nulla di ufficiale. In passato il cantante proprio durante un’intervista su Canale 5, nella trasmissione Verissimo, aveva dichiarato di esser pronto ad avere figli con l’attuale compagna, questo ha spinto i suoi fan a trarre diverse conclusioni nel momento in cui hanno visto lo scatto tra i due sui social network.











© RIPRODUZIONE RISERVATA