Chiara Sturdà, compagna Ermal Meta/ “Grazie per questo nuovo viaggio insieme”

“Il mio buongiorno e la mia buonanotte”, è così che Ermal Meta ha etichettato la sua compagna Chiara Sturdà per ringraziarla per il “nuovo viaggio” insieme che li ha visti protagonisti a Sanremo 2021, lui sul palco e lei pronta a sostenerlo dietro le quinte. Per qualcuno Chiara è ormai un punto fermo nella vita di Ermal Meta tanto che c’è già qualcuno pronto a scommettere che sarà con lei che proverà a mettere radici con nozze ormai imminenti. Al momento non vi è conferma di tutto questo ma quello che è certo è che questi due anni insieme a lei, tra lockdown e restrizioni che non gli hanno permesso di salire sul palco e andare in giro per l’Italia, la loro vita insieme è stata più piena e ricca di cose da condividere, tutto cambierà appena sarà possibile tornare a lavoro in modo intenso e duraturo?

Chi è Chiara Sturdà compagna di Ermal Meta?

Non lo sappiamo ancora ma quello che è certo è che oggi Ermal Meta potrebbe tornare a parlare di lei ospite a Domenica In. Ma chi è Chiara Sturdà? Nella vita è un agente e marketing manager per la società Top Player Company e pratica la pallavolo. Classe 1990, ama tenersi lontana dalle luci dalla ribalta mediatica e anche dai social visto che il suo profilo Instagram è privato. La giovane fidanzata di Ermal Meta è di Milano, ha una laura dell’Università Cattolica del Sacro Cuore in Economia e gestione aziendale, nel 2018 è stata commentatrice sportiva a Bergamo Tv e si è appassionata di giornalismo sportivo. Lei ed Ermal Meta stanno insieme ufficialmente dal 2020.

