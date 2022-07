Chiara Sturdà, compagna Ermal Meta/ Lei: “a te che irradi il mondo di bellezza”

Chi è Chiara Sturdà, la compagna di Ermal Meta

Chiara Sturdà è la compagna di Ermal Meta. Un nuovo amore per il cantautore dopo 10 anni di relazione dalla ex Silvia Notargiacomo. Chiara, che si è definita una “lupa di Ermal” è nata nel 1990 ed è originaria di Milano, dove si è laureata all’Università Cattolica alla facoltà di Economia e Gestione Aziendale. Successivamente ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo della comunicazione: prima stagista all’Ospedale Fatebenefratelli e poi ha fatto le prime esperienze nella rete Bergamo Tv dove è stata commentatrice in alcune trasmissioni sportive.

Grande appassionata di sport e caldo, Chiara è riuscita a trasformare una sua passione in lavoro visto che oggi ha intrapreso la carriera di agente sportiva e marketing manager per una società di consulenza legale per sportivi. Non è dato sapere come ha conosciuto Ermal Meta, ma una cosa è certa: i due da quando stanno insieme sono davvero inseparabili.

Chiara Sturdà e Ermal Meta: la conferma sui social

Chiara Sturdà è la fidanzata di Ermal Meta. La ragazza è riuscita a conquistare il cuore del cantautore di origini albanese reduce da una lunghissima storia d’amore Silvia Notargiacomo, dj radiofonica con cui l’artista ha condiviso un percorso sentimentale durato dieci anni. Chiara ed Ermal si sono conosciuti e innamorati, ma la presentazione ufficiale è arrivata molto tempo dopo quando il cantante in occasione della della Festa della Donna nel 2020 ha deciso di presentarla ai suoi fan. “Non mi è mai piaciuto fare gli auguri per l’8 marzo perché credo che quel giorno, quell’8 marzo vero sia ancora lontano. Viva le donne, viva le lotte che hanno fatto e continuano a fare in questa società maschile e maschilista” – ha detto Ermal.

La compagna, in occasione del compleanno numero 40 del compagno, invece ha voluto fargli una dedica social scrivendo: “a te che irradi il mondo di bellezza, buon compleanno amore”.











