Chiara Sturdà, fidanzata di Ermal Meta dopo l’ex Silvia Notargiacomo/ Lei amatissima dai lupi del cantautore

Chiara Sturdà è la fidanzata di Ermal Meta, il cantautore albanese tra i protagonisti della nuova edizione di “Battiti Live”, la kermesse canora di Italia 1. Un nuovo amore per Ermal che ha ritrovato la felicità dopo la storia con Silvia Notagiacomo. Ma chi è la bellissima Chiara? Marketing manager e agente sportiva, la Sturdà lavora nel settore calcistico ed è molto amata dai “lupi di Ermal”, ossia i fan del cantautore albanese. I due vivono insieme, ma raccontano pochissimo della loro vita privata pur non disdegnando di convivere a volte delle loro foto sui social. Proprio sui social, infatti, la coppia ha avuto il lasciapassare dei fan che sono rimasti piacevolmente colpiti dalla bellezza della ragazza approvando così la relazione del loro beniamino.

Conosciamo meglio Chiara Sturdà, la fidanzata di Ermal Meta

“Amante del cibo, dei viaggi e della gente che sorride”, classe 1990 Chiara Sturdà è nata il 16 ottobre a Milano dove ha conseguito la laurea in in Economia e gestione aziendale presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore. Dopo aver conseguito la laurea, Chiara ha lavorato come stagista presto l’ospedale Fatebenefratelli occupandosi della contabilità e della gestione dei dati. Nel 2018, invece, ha lavorato come commentatrice sportiva a Bergamo Tv e successivamente ha frequentato un workshop in giornalismo sportivo a Sport Italia.

Tra le sue più grandi passioni c’è proprio lo sport: in particolare è una fanatica del volley, ma anche del calcio visto che oggi è una agente sportiva e marketing manager per la Top Player Company, una società che si occupa di consulenza legale per atleti e che ha come clienti diversi calciatori e calciatrici. L’incontro con Ermal Meta è avvenuto negli ultimi anni; il cantautore albanese, infatti, dopo la fine della lunga storia d’amore con Silvia Notargiacomo ha presentato ufficialmente la nuova compagna solo nel 2020. Un amore che, stando a quanto mostrato dal cantautore, procede a gonfie vele!

