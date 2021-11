Chiara Sturdà, fidanzata di Ermal Meta/ La fake news sulla gravidanza…

Ermal Meta è certamente uno dei cantanti della giovane generazione più apprezzati, che ha ottenuto un riscontro positivo anche in occasione della sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo. Qui si è presentato con il brano “Un milione di cose da dirti“, che ha conquistato il terzo posto finale. In occasione delle sue presenze in Tv (è stato in passato giudice ad “Amici“), lui difficilmente si lascia però andare a confidenze in merito alla sua vita privata.

Chiara Sturdà, fidanzata di Ermal Meta/ Amore nato nel 2020: oggi convivono

Proprio per questo in pochi sono a conoscenza del nome della sua fidanzata, Chiara Sturdà, che è al suo fianco ormai da più di un anno. Sono pochissime anche le occasioni in cui i due compaiono insieme sui social. Entrambi, infatti, preferiscono tenere la loro relazione lontano dai riflettori.

Chi è Chiara Sturdà: la fidanzata di Ermal Meta

Chiara Sturdà è nata nel 1990 ed è originaria di Milano, dove si è laureata all’Università Cattolica alla facoltà di Economia e Gestione Aziendale. Oltre a essere stata stagista all’Ospedale Fatebenefratelli, ha avuto modo di fare esperienza anche sul piccolo schermo a Bergamo Tv, dove è stata commentatrice in alcune trasmissioni sportive.

Salmo vs Conte "Comizi? Andatevene a fan*ulo"/ Ermal Meta e Ruggeri "Uno sfregio…"

Tra le sue passioni c’è lo sport, il calcio in modo particolare, che è riuscita a trasformare anche in un’attività professionale. E’ infatti agente sportiva e marketing manager per una società di consulenza legale per sportivi.

Poche dediche sui social tra Ermal Meta e Chiara

Pur avendo entrambi un profilo social, Ermal Meta e Chiara non amano comparire insieme sui social. La giovane milanese aveva però voluto lasciare una dedica al fidanzato in occasione del suo 40esimo compleanno: “A te che irradi il mondo di bellezza, buon compleanno amore“.

Recentemente i due avevano però pubblicato un’immagine in cui avevano le mani sul pancino di lei, alimentando le voci di una possibile gravidanza. E’ stato però proprio il cantante a smentire

CHIARA STURDÀ, FIDANZATA DI ERMAL META/ "Innamoratissimi" ma riservati...

© RIPRODUZIONE RISERVATA