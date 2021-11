Amici 2021/ Anticipazioni puntata 16 novembre: Tommaso in crisi e in sfida

Amici 2021, anticipazioni puntata 16 novembre

Le sfide mandano in crisi gli allievi della scuola di Amici 2021 e Tommaso non nasconde la paura di dover lasciare la scuola. Dopo essersi classificato tra gli ultimi nella gara delle cover, Tommaso dovrà affrontare la sfida contro Elena. Dopo averla ascoltata, Tommaso non nasconde la paura di perdere. “Non sono ancora pronto”, afferma Tommaso che poi si rifugia in camera in preda allo sconforto consolato dagli altri allievi che lo esortano a non arrendersi e a prepararsi per difendere il proprio banco.

AMICI 2021/ Eliminati, diretta 14 novembre: "Devi farla finita!", Todaro vs Celentano

“Ciao Tommaso, ci risiamo o megli ci risei in sfida. Purtroppo ancora una volta, la terza. Sei arrivato nelle ultime posizioni. Passano i giorni e nulla cambia. D’altronde non abbiamo la bacchetta magica per farti crescere in fretta. Hai bisogno di tempo, molto tempo per migliorare artisticamente ed essere al livello degli altri. Per altri non intendo solo i tuoi compagni, ma anche gli aspiranti sfidanti che vediamo ogni settimana“, ha spiegato la Pettinelli nel motivare la scelta della sua sfidante.

LDA ad Amici: "Soffro di attacchi di panico" / "Ho un messaggio per tutti i giovani"

Amici 2021: Lorella Cuccarini contro Anna Pettinelli

La scelta di Anna Pettinelli di mandare continuamente in sfida allievi non suoi, fa infuriare Lorella Cuccarini che si scaglia contro la collega. “Per due settimane hai preso di mira Tommaso e LDA e ora decidi di andare a mettere in sfida Ale. È veramente assurdo. Tu dovresti seguire il percorso artistico e di crescita che fanno i ragazzi […] Smettiamola con questo buonismo della Cuccarini. Io non sono buona, ma cerco di fare un percorso che sia costruttivo per questi ragazzi”, ha detto la Cuccarini.

“Se hai solo un banco fatti delle domande […] Non sei coerente, devi uscire un pò fuori dal personaggio” ha aggiunto la Cuccarini.“Io ho un banco solo perché solo selettiva. Vediamo poi chi ci arriva al Serale […] Io non ho nessun personaggio da difendere. Ho le mie idee e le porto avanti”, ha replicato la Pettinelli.

LDA, nuova sfida ad Amici 2021/ “Non ne posso più!”, è guerra con Anna Pettinelli

© RIPRODUZIONE RISERVATA