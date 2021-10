Concorrenti Festival di Sanremo 2022/ I primi rumors: da Elisa, Blanco a Mahmood

Il Festival di Sanremo andrà in onda a partire dal primo febbraio 2022 e a poco più di due mesi dallo svelamento ufficiale dei ventidue Big che prenderanno parte alla 72° Edizione del Festival di Sanremo in rete iniziano a circolare i possibili nomi che potrebbero calcare il palco dell’Ariston. Le prime indiscrezioni mostrano come Amadeus stia lavorando ad un cast di valore per riaffermare la rinascita del Festival di Sanremo, sempre più al passo con il mercato musicale, e mostra anche come molti cantanti siano attratti dalla vetrina internazionale dell’Eurovision Song Contest che si svolgerà a Torino.

Tra i nomi possibili dei partecipanti a questa nuova edizione si trovano oltre a tanti debuttanti anche alcuni ritorni storici del festival, tra tutti i nomi spicca il nome di Elisa, vincitrice del Festival 2001, accompagnata dal rapper Rkomi con una nuova canzone dopo la collaborazione tra i due del 2019 nel singolo Blu. Anche Mahmood potrebbe essere un grande partecipante di questa nuova edizione, magari per provare a ritornare sul palco dell’Eurovision Song Contest per vincere da padrone di casa, in passato l’artista aveva dichiarato che sarebbe ritornato sul palco dell’Ariston solo in presenza della canzone giusta.

Festival di Sanremo 2022: Amadeus riuscirà a portare sul palco Blanco?

Non solo Elisa e Mahmood sul palco del Festival di Sanremo, stando ai rumors, gli altri grandi protagonisti di questa nuova edizione del Festival potrebbero essere Elodie, Loredana Bertè, Carmen Consoli, dopo ventidue anni di assenza dal palco della Kermesse, e Francesco Gabbani con alle spalle due vittorie nelle categorie Nuove Proposte e Big rispettivamente nel 2016 e 2017. Anche alcune storiche band da sempre presenti all’interno dello show potrebbero tornare a calcare il palco dell’Ariston come i Modà, Le Vibrazioni, i Boomdabash e i The Kolors.

Non solo volti storici all’interno della 72° Edizione del Festival di Sanremo, alcuni nuovi grandi protagonisti potrebbero essere alcuni volti noti tra i più giovani alle prime esperienze con la televisione, un colpo sicuro di Amadeus potrebbe essere Blanco, ma anche altri giovani artisti italiani esplosi nell’ultimo anno con un grande seguito come Ariete, Sangiovanni, Il Tre, Aka7even, Tecla e Federico Rossi, che sta provando a lanciare la sua carriera da solista dopo il duo Benji & Fede.

