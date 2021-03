Chiara Sturdà, fidanzata Ermal Meta/ “Amo la gente che sorride..”

Amante del cibo, dei viaggi e della gente che sorride. Gioco a pallavolo ma parlo di calcio, con queste parole Chiara Sturdà si presenta sui social e su Instagram, con un profilo che è privato, ma che non sfugge ai fan della coppia che riprende tutti i loro momenti insieme. Dopo la fine della storica relazione con Silvia Notargiacomo, Ermal Meta ha trovato l’amore e il sorriso proprio con la sua nuova fidanzata che lui stesso ha presentato ai fan pubblicando una foto in cui appariva insieme ad una ragazza mora, misteriosa e sorridente, scatenando la curiosità di tutti coloro che sono subito andati a caccia dei dettagli. La prova del nove è arrivata poi con il lockdown che ha permesso loro di rimanere insieme e di conoscersi meglio ma anche di avanzare di livello nella loro relazione.

Chiara Sturdà, fidanzata Ermal Meta, chi è e cosa fa nella vita?

Ma chi è Chiara Sturdà? E’ agente sportiva e marketing manager per la società Top Player Company, come ama dire lei, pratica la pallavolo ma parla e si occupa di calcio. Classe 1990, la bella manager preferisce tenersi lontana dalla ribalta mediatica ma qualche notizia su di lei è già trapelata. La giovane fidanzata di Ermal Meta è di Milano, si è laureata presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, in Economia e gestione aziendale, si è occupata di contabilità al Fatebenefratelli e nel 2018 è stata commentatrice sportiva a Bergamo Tv. Chi la conosce bene sa che è appassionata di giornalismo sportivo a Sport Italia. I due stanno insieme ufficialmente dal 2020 ma in molti sono convinti che prima dell’annuncio ufficiale ci sia stata una lunga frequentazione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA