Chicago Fire 11/ Anticipazioni 24 agosto: Violet e Blake, bacio a sorpresa

Chicago Fire 11, anticipazioni episodi del 24 agosto 2023 su Italia 1

Chicago Fire 11 va in onda stasera 24 agosto 2023 con due nuovi episodi. La serie tv segue le vicende dei coraggiosi vigili del fuoco di Chicago che ogni giorno rischiano la vita per salvare le persone. L’undicesima stagione è composta da 22 episodi, mentre lo show è già stato rinnovato per un dodicesimo ciclo di episodi. A causa dell’attuale sciopero degli sceneggiatori è impossibile prevedere quando partiranno le riprese. In questa stagione, il protagonista Taylor Kinney ha temporaneamente lasciato il cast della serie; in seguito è stato svelato il motivo del congedo: l’attore doveva concentrarsi su una “questione personale” che lo ha tenuto lontano dal set e gli ha impedito di partecipare al finale di stagione. Andiamo alle anticipazioni degli episodi di stasera.

Il primo è l‘episodio 1×13 dal titolo L’uomo del momento in cui vediamo Herrmann attraversare un periodo molto difficile. Cindy è stata appena operata, ma non ha la forza per affrontare la terapia. Lui cerca di offrirle tutto il supporto che ha, ma non sarà facile gestire famiglia e lavoro. Carver riceve la visita inaspettata del fratello che gli chiede dei soldi. Stella è l’unica che cerca di stargli vicino, ma dato che Carver si sta innamorando di lei, difficilmente riuscirà ad averla accanto e ciò complicherà le cose tra loro. Violet e Blake hanno problemi sul fronte sentimentale, mentre Brett e Severide sono alle prese con un facoltoso cittadino che vuole assolutamente ripagarli per avergli salvato la vita.

Anticipazioni Chicago Fire episodio 11×14 “Corri a perdifiato”

Nell’episodio successivo di Chicago Fire, il numero 11×14 intitolato “Corri a perdifiato”, la squadra ha a che fare con un sostituto, arrivato in caserma per coprire il turno di Carver, che si è finto malato. La new entry si prende una cotta per Violet, che però non vuole proprio saperne. Così Blake si offre di fingersi il suo fidanzato, ma le cose rischiano di complicarsi quando i due si baciano… Un’effusione che potrebbe far riaccendere la fiamma. Ritter ha sorpreso un politico in una posizione compromettente durante un intervento e ora deve gestire lo scandalo e impedire che si venga a sapere.

Dopo le parole di Stella, Carver si è chiuso di nuovo in se stesso, tornando ai suoi vecchi vizi: vita solitaria, e ha ridotto al minimo i suoi rapporti con gli altri membri della squadra, affogando il suo dolore nell’alcool. Kidd proverà a cercare di tirargli su il morale, ma non sarà facile: Carver è in un momento della sua vita in cui è molto fragile e instabile emotivamente…











