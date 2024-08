Anticipazioni Chicago Fire 12 puntata del 14 agosto 2024: la Robinson non convince

Si è giunto alle battute finali della serie statunitense trasmessa da Italia1 in prima serata, mercoledì prossimo andranno in onda gli ultimi due episodi dal titolo Sotto Pressione e Mai dire addio. Dalle anticipazioni Chicago Fire 12 si scopre che non mancheranno i colpi di scena soprattutto per Severide. Nel primo episodio si scopre che Severide continua ad essere l’ufficiale in comando mentre il paramedico Lennox somministra un calmante ad un ferito un po’ agitato senza seguire il protocollo e Violet e Severide non sanno se fare rapporto perché potrebbe sembrare una vendetta. Cruz è un po’ in crisi con Chloe le viene incontro in tutto ma le dice che non abbandonerà mai i vigili del fuoco.

Mentre in caserma per cercare di battere il record di trascinamento del camion, le anticipazioni su Chicago Fire 12 svelano che in ospedale i paramedici incontrano Lennox che si sfoga per essere stato denunciato. Durante un intervento Novak e Violet soccorrono una donna che si è ferita ad una mano e successivamente trovano il marito di questa morto in camera da letto: tutta la sensibilità e l’empatia di Novak esplodono improvvisamente perché questo fatto la turba molto. Mentre Tony e Capp si esercitano nel trascinamento del camion senza ottenere grandi risultati, Van Meter fa visita a Kelly informandolo che la Robinson è sul piede di guerra ma quando quest’ultima arriva in caserma stupisce Severide in quanto lo ringrazia per il rapporto fatto a Lennox. Questo atteggiamento però non lo convince: parlando successivamente con Violet convengono assieme che la Robinson debba avere un secondo fine e pertanto avvisano Boden. Alla fine della puntata Lennox compare in caserma dopo essersi reso conto di essere stato usato dalla Robinson e suggerisce a Severide di fare attenzione poiché quest’ultima mira alla posizione di vice commissario e per arrivarci farà di tutto.

Chicago Fire 12, anticipazioni ultima puntata del 14 agosto 2024, Damon choc: è stata vittima di violenza da piccola

Dalle anticipazioni su Chicago Fire 12 si scopre infine che verrà fuori un’angosciante verità su Severide. Boden è sconvolto da un operaio che non è riuscito a portare in salvo indenne, durante un salvataggio è caduto riportando diverse fratture, lo andrà a trovare e da questo prenderà spunto per candidarsi. Durante un intervento, Carver e Damon si scontrano fisicamente con due civili, padre e figlio, che hanno un fare aggressivo. Lo scatto d’ira è giustificato dal fatto che il padre ha colpito Kidd e si ritiene che quest’ultimo assieme al figlio abbia fatto del male all’altro figlio più piccolo che stava cucinando e che si è ustionato. Kidd richiama all’ordine entrambi i suoi vigili, Violet da al ragazzo ferito qualche suggerimento per l’ustione e poi tutti se ne vanno senza chiamare la polizia dal momento che non si è ferito nessuno e poiché Kidd teme che l’accaduto possa nuocere alla possibile promozione di Boden.

Infine, le anticipazioni sull’ultima puntata di Chicago Fire 12 svelano che al dipartimento Boden incrocia la Robinson che con fare strafottente gli dice di avere tutti dalla sua parte. Violet si confida con Kidd e viene a sapere da questa il passato di Carver: teme di aver fatto degli errori con lui e vorrebbe rimediare. Boden, a casa con la moglie, viene chiamato con urgenza al dipartimento e qui incrocia la precedente vice commissario Hill che elogia il suo modo di lavorare e gli annuncia che è stato ufficialmente promosso a vice commissario. Mentre Violet cerca di contattare Carver che è sparito, Severide che si sta preparando con Kidd ad uscire di casa le propone di allargare la famiglia. Damon viene invitato da Novak ad esternare i suoi problemi se vuole rimanere alla 51 e Mouch ed Hermann mentre si fanno un giro da soli sul nuovo camion riflettono sul futuro senza Boden. Dopo un abbraccio di gruppo tra Boden ed i suoi vigili, alla fine della puntata Damon rivela a Severide il perché si è scagliato contro quel civile: anch’egli ha avuto un padre violento che si chiamava Benny Severide.