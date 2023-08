Chicago Fire 11/ Anticipazioni 31 agosto: una scelta obbligata per Kylie

Chicago fire 11: anticipazioni puntata 31 agosto

Giovedì 31 agosto, in prima serata, Italia 1 trasmette due nuovi episodi di Chicago Fire. Quelli in onda questa sera sono episodi dell’undicesima stagione della serie tv americana che continua ad appassionare i telespettatori regalando emozioni e colpi di scena. Gli episodi di Chicago Fire 11 sono stati già tutti trasmessi negli Stati Uniti mentre in Italia stanno facendo compagnia ai telespettatori di Italia 1 in queste ultime settimane d’estate.

Chicago Fire racconta le vicende, professionali, sentimentali e private di tutti i componenti del 2º turno di servizio operante presso la Caserma 51, una Caserma dei Vigili del Fuoco del Chicago Fire Department, In ogni episodio, la squadra si ritrova a dover aiutare persone in difficoltà dovendo risolvere casi anche difficili che, spesso, si intrecciano con le vicende private dei singoli vigili.

Chicago Fire 11: anticipazioni degli episodi “Limitare i danni” e “Capricci”

Nel primo episodio di Chicago fire 11 in onda questa sera dal titolo “Limitare i danni”, Kidd con Wendy Seagar indagano sulle cause di un incendio che ha portato alla morte del direttore di un maneggio che ha scelto di sacrificare la propria vita per salvare quella dei cavalli. Brett, nel frattempo, decide di fare un passo indietro ricontattando Dylan e Violet e assumendo un atteggiamento molto premuroso nei confronti di Gallo, mentre Kylie, su ordine di Boden, è costretta ad attuare dei tagli al budget della caserma.

Nel secondo episodio dal titolo “Capricci”, Kidd, Carver, Gallo e Mouch restano coinvolti in una sparatoria mentre provano a portare in salvo un bambino. Nel frattempo, Cruz non riesce a rimpiazzare Severide come tenente della Squadra. Herrmann, invece, prova a convincere Cindy a organizzare una festa per la fine della chemioterapia.

Come vedere in diretta streaming Chicago Fire 11

I nuovi episodi dell’undicesima stagione di Chicago Fire possono essere visti, in diretta televisiva su Italia 1, a partire dalle 21.20. Contemporaneamente, è possibile seguire la diretta streaming tramite il sito o l’applicazione di Mediaset Infinity che permette di vedere l’episodio sin dall’inizio anche quando la diretta televisiva è già cominciata, ma anche di recuperare gli episodi precedenti.

