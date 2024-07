Anticipazioni Chicago Fire 12 puntata del 7 agosto 2024: Munch alle prese con una paziente ossessionata

Questa sera, mercoledì 31 luglio 2024 andrà in onda una nuova puntata di Chicago Fire 12 e ci sarà il matrimonio tra Brett e Casey con il conseguente addio di quest’ultima. Dalle anticipazioni sulla puntata del 7 agosto 2024, invece, si scopre che nei guai ci sarà un altro amato protagonista, Munch. Nel dettaglio nel primo episodio dal titolo La nuova arrivata, Mouch, come promesso a Brett, continuerà a portare avanti il percorso di paramedicina da solo e verrà a contatto con una donna che sembra interessata a lui.

E non è tutto perché la paziente interessata a Mouch si farà viva in caserma e si dimostrerà particolarmente interessata a lui tanto che il giovane sarà costretto a mandarla via in malo modo. La donna farà perdere le proprie tracce ma poco dopo verrà ritrovata: si era addormentata su un letto della caserma senza che lui se ne fosse accorto. La scena surreale potrebbe avere dei risvolti tragici quando la paziente innamorata di Mouch andrà a trovarlo a casa con una torta nella quale Trudy troverà un esplosivo riuscirà a bloccarla ed arrestarla? Nel frattempo la squadra è alle prese con un incendio in uno studio di registrazione che causerà la morte di una giovane donna.

Chicago Fire 12, anticipazioni prossima puntata del 7 agosto 2024: Cruz rischia di perdere Javi

Dalle anticipazioni su Chicago Fire 12 della prossima puntata che andrà in onda mercoledì prossimo, 7 agosto 2024, si scopre anche la trama del secondo episodio dal titolo Un ragazzo sbagliato. Al centro ci sarà Cruz e il suo rapporto con Javi, il ragazzo che aveva adottato. Cruz riceverà una telefonata dall’assistente sociale che aveva gestito l’adozione e che vuole parlargli a proposito di Javi: pare infatti che uno zio del ragazzo si sia fatto vivo.

E poi ancora le anticipazioni su Chicago Fire svelano che Cruz e lo zio di Javi assisteranno ad una partita del ragazzo durante la quale l’uomo confiderà a Cruz di voler portare Javi in Honduras per un periodo e, di fronte allo stupore ed all’ostilità di Cruz, l’uomo gli propone un accordo: se avrà da Cruz 50.000 dollari, se ne andrà per sempre. Cruz denuncia la cosa all’assistente sociale e, dopo aver guardato meglio i documenti con lei, capisce che l’uomo che dice di essere lo zio di Javi altro non è che è un truffatore. A questo punto ci sarà la parte più difficile: riuscirà a dire la verità al ragazzo?

Il terzo episodio della puntata della 7 agosto 2024, invece, si intitola L’infiltrato e dalle anticipazioni su Chicago Fire 12 si apprende che Severide durante il suo turno di notte incontra Damon ma quando quest’ultimo gli farà alcune domande lui sparirà lasciando Damon a disagio. Ritter confiderà a Violet ciò che ha sentito dire da Damon e quest’ultima lo convince a farlo sapere al tenente Kidd. Mentre Severide è ancora nella zona mezzi, nota che è entrata una persona che poi fa cenno ad altre due, armate, di entrare: egli si nasconde quindi sul camion 81 e i tre aprono la saracinesca, salgono sul camion e se ne vanno. Quando Kidd scopre l’assenza del mezzo e di Severide chiama la polizia. Il camion è ormai uscito dalla città e viene fermato per cambiare tutte le scritte e i numeri. La polizia interviene e raccoglie le testimonianze per poi mettersi sulle tracce del camion. Cosa nasconde?