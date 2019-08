CHICAGO FIRE 6/ Anticipazioni 27 agosto 2019: un ritorno dal passato per Severide

CHICAGO FIRE 6, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, martedì 27 agosto 2019, Italia 1 trasmetterà tre nuovi episodi della serie Chicago Fire 6 in prima Tv per le reti in chiaro. Saranno il 20° e il 21°, dal titolo “Il più frote tra noi” e “Un leader senza rivali“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: dopo aver chiesto a Otis (Yuri Sardarov) di rientrare per lavori di ufficio, Boden (Eamon Walker) guida la squadra per il soccorso di alcune persone folgorate in piscina. Intanto, Dawson (Monica Raymund) rivela a Brett (Kara Kilmer) di voler aspettare di parlare a Casey (Jesse Spencer) di Cordova (Damon Dayoub). Severide (Taylor Kinney) invece scopre che la madre è in città, ma fra Jennifer (Kim Delaney) e Stella (Miranda Rae Mayo) ci sono subito scintille. Dopo aver trovato il padre del piccolo Zee (Marcel Nahapetian), Otis scopre che l’uomo non ne ha la custodia. Quella sera, Casey scopre al Molly la verità su Cordova. La madre di Zee richiede invece soldi per non rendere pubblico l’errore della Caserma, ma Otis scopre che i due genitori sono dei truffatori. Dopo aver rischiato la vita in una sparatoria, Dawson promette a Casey che non gli mentirà più.

Severide non reagisce bene quando scopre che i genitori si sono rimessi insieme. Più tardi l’FBI prende il controllo della Caserma: il fratello di Becerra (Antwain L. Jones), un pericoloso criminale, abita nelle vicinanze. Severide aggredisce poi il padre a parole perché teme che stia solo prendendo in giro Jennifer. Intanto, Cruz (Joe Minoso) rischia di far saltare l’operazione uscendo dalla Caserma per il giovane Taye (Michael Epps). Cordova invece rivela a Dawson di non aver mai visto la loro relazione come una semplice avventura. La situazione si complica quando Taye lancia un mattone contro uno dei vetri per rabbia. Casey propone di creare un blitz per introdurre alcuni agenti travestiti da vigili del fuoco all’interno del palazzo. Casey e Severide però vengono presi in ostaggio, ma i federali uccidono Becerra e il fratello.

La Caserma si unisce all’Intelligence a causa di un furto ai danni di alcuni narcotrafficanti. Antonio (Jon Seda) realizza in base al racconto di Casey che Cordova potrebbe essere coinvolto, così il Tenente decide di affrontarlo in modo diretto. Intanto, Stella è sempre più in crisi dopo aver scoperto alcuni dettagli della vita di Severide, come il passato con droghe e alcool e il matrimonio a Las Vegas. Su richieste di Casey, Boden convoca in ufficio Cordova per chiedergli spiegazioni. Scoprono così che ha seguito quello che crede essere un fantasma durante l’ultima operazione. Casey però realizza che potrebbe aver visto il vero colpevole del furto. Nel frattempo, Herrmann (David Eigenberg) scopre che la moglie ha sorpreso il figlio maggiore a guardare un video bollente. Stella decide quindi di offrirsi come inquilina dell’appartamento in cui viveva il ragazzo. Quella sera, la squadra scopre che Cordova ha detto la verità, ma la new entry ha scelto di abbandonare l’incarico alla 51.

ANTICIPAZIONI CHICAGO FIRE 6 DEL 27 AGOSTO 2019

EPISODIO 20, “IL PIù FORTE TRA NOI” – Dopo aver completato con successo la terapia, Otis è pronto per riprendere il suo posto nella squadra operativa. Stella però non è felice di abbandonare la guida del cambion 81. Intanto, Severide e Boden ricevono una bustarella in seguito ad una chiamata strana. Bria invece fa visita a Dawson per chiederle una mano in previsione del ballo scolastico, mentre Cruz chiede a Brett un consiglio per uscire con una donna sposata.

EPISODIO 21, “UN LEADER SENZA RIVALI” – Severide scopre che Rene Royce, una sua vecchia fiamma, è ritornata in città perchè ha bisogno del suo aiuto. Nel frattempo, Herrmann litiga con un altro Tenente dei vigili del fuoco a causa di una partita di basket che coinvolge i bambini di entrambi. In seguito però si pente quando scopre che il Tenente è morto. Casey e Severide invece incoraggiano Boden ad accettare la promozione che gli è stata proposta in precedenza.



