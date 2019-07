CHICAGO FIRE 6/ Anticipazioni 9 luglio: Brett ha dei sospetti su Hope…

CHICAGO FIRE 6, LA SERIE TV: TRAMA E CAST

Sbarca sul piccolo schermo di Italia 1 la serie tv cult Chicago Fire 6, in prima visione tv ed in onda questa sera, martedì 9 luglio 2019 dalle 21.21. Verranno trasmessi i primi tre episodi, dal titolo “Non è mai abbastanza“, “Ascensione a contatto” e “Una grande sorpresa“. Lo show di Derek Haas e Michael Brandt amato in tutto il mondo sta per rivelarci alcune novità della sesta stagione: come sappiamo dai primi spoiler diffusi in rete, uno dei personaggi uscirà di scena. I dubbi degli ammiratori si sono subito diretti a Monica Raymund, interprete storica di Dawson, oltre che al nostro Tenente Casey. Il personaggio di Jesse Spencer ha infatti dato il suo addio alla compagna durante un’operazione ad alto rischio. All’interno dell’edificio in quel momento si trovava però anche Mouch: interpretato da Christian Stolte, ha avuto un infarto proprio nel cliffhanger precedente. Per scoprire la verità però dovremo attendere ancora un po’, visto che la scelta degli autori è di giocare con la linea temporale per aumentare il pathos. Scopriremo così quali conseguenze ci saranno in base all’incendio, mentre vedremo emergere personaggi fino ad ora rimasti in sordina, come il padre di Dawson, la moglie di Boden (Eamonn Walker), il fratello di Cruz (Joe Minoso). Ci dovremo aspettare ovviamente anche la traccia romantica, che ancora una volta metterà al centro i personaggi di Taylor Kinney e Miranda Rae Mayo, ovvero Severide e Stella. Dopo un tira e molla continuo, i due troveranno il modo di riavvicinarsi. Il Tenente più ribelle della Caserma 51 riuscirà a domare la sua gelosia e la sua tendenza all’alcool oppure la sua natura distruttrice colpirà ancora, fratturando anche questa relazione? Ritorneranno nel cast anche Kara Killmer nei panni di Brett, Joe Minoso nel ruolo di Cruz, Yuri Sardarov come interprete di Otis ed infine David Eugenberg nel ruolo di Herrmann. Nei primi episodi scopriremo inoltre che Cruz non è riuscito a mettere da parte il suo rancore verso Randall, anche perché riceverà una sospensione di 60 giorni che metterà a rischio la sua carriera. Naturalmente vedremo Herrmann sempre più impegnato non solo nelle attività della Caserma, ma anche in quella di padre improvvisato di ogni bambino incontri durante il turno.

ANTICIPAZIONI DEL 9 LUGLIO 2019

EPISODIO 1, “NON È MAI ABBASTANZA” – Boden cerca di salvare gli uomini intrappolati nell’incendio del magazzino usando ogni mezzo a sua disposizione. Due mesi dopo, Casey riceve una medaglia al valore per la sua azione sul campo, mentre Mouch ritorna in Caserma dopo l’infarto. Intanto, Dawson scopre che il padre è in città e che dovrà ospitarlo per qualche tempo. Brett invece rivede Hope, una vecchia amica di scuola che entrerà subito in contatto con Severide. Quando la scuola di Donna va a fuoco, la moglie di Boden riferisce al Comandante di non credere ad un incidente.

EPISODIO 2, “ASCENSIONE A CONTATTO” – Boden, Severide e Casey iniziano ad indagare sull’incendio della scuola e trovano la conferma dei sospetti di Donna. Sembra inoltre che uno degli studenti potrebbe essere il responsabile. Intanto, Mouch decide di formare una squadra per sconfiggere la Caserma 87 durante il raduno annuale dei pompieri. Stella invece cerca di trovare un equilibrio nella sua nuova sistemazione, mentre guarda con sospetto Hope e le sue reali intenzioni.

EPISODIO 3, “UNA GRANDE SORPRESA” – Boden riceve un incarico ed è costretto a scegliere un sostituto che gestisca la Caserma. Il nuovo capo però entra in contrasto con Casey, Dawson e Brett quando contesta alcune delle regole delle squadra e di come vengono prese le decisioni sulle chiamate. Mouch, Herrmann e Otis invece cercano di fare una sorpresa a Cruz, chiedendo a Leon di raggiungerlo per il suo compleanno. Nel frattempo, Brett riceve delle informazioni spaventose su Hope.



© RIPRODUZIONE RISERVATA