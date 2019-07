CHICAGO FIRE 6/ Anticipazioni del 30 luglio 2019: un nuovo amore per Stella?

CHICAGO FIRE 6, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, martedì 30 luglio 2019, Italia 1 trasmetterà due nuovi episodi della serie Chicago Fire 6 in prima Tv per le reti in chiaro. Saranno il nono e il decimo, dal titolo “L’apparenza inganna” e “Nuove opportunità“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: dopo un trasporto d’urgenza, Gabriela (Monica Raymund) e Antonio (Jon Seda) ricevono la bella notizia: Ramon (Daniel Zacapa) si riprenderà. In ospedale, Brett (Kara Killmer) rivede Antonio ed inizia a rivalutare la loro relazione. Dawson invece cerca di scacciare i sensi di colpa riguardo alle ultime liti con il padre, mentre Otis (Yuri Sardarov) convince gli amici a creare una partnership con Lily (Ariane Rinehart) per l’apertura del Molly’s North. Durante un intervento, Boden (Eamonn Walker) scopre di conoscere una delle vittime coinvolte in un incendio domestico, il musicista blues Stoke Porter (Mississippi Charles Bevel). Quella sera, Silvie non dà retta ai consigli di Stella e finisce per baciare Antonio. Herrmann (David Eigenberg) invece cerca di non intervenire per lasciare a Otis ampio raggio d’azione. Quando l’aggancio di Cruz (Jow Minoso) per la pubblicità sui taxi salta del tutto, Otis convince Stella a farlo parlare alla radio in cui lavora un uomo che flirta da tempo con lei. Quella sera, Boden scopre con amarezza che Stoke è morto. Quella sera, mentre i ragazzi sono impegnati nella festa per il secondo Molly, Brett decide di uscire di nuovo con Antonio.

Gabriela decide di fare visita a Bria (Quinn Cooke), una ragazzina che ha soccorso in precedenza e che potrebbe vendere droga. Più tardi, Boden scopre che il fratello di Donna (Melissa Ponzio) rimarrà a casa loro per alcuni giorni. Brett invece confida a Dawson di aver rivisto Antonio, anche se non crede che sia una cosa seria. Gabriela però viene attirata da Bria, appena uscita dal Med, e decide di seguirla fino a scoprire che il padre è dipendente dagli antidolorifici. In seguito, Boden accetta la richiesta del cognato di investire nella sua nuova attività, mentre Herrmann rimane ferito al volto durante il soccorso a due poliziotti. L’agente infatti finisce per sferrargli un pugno perché preoccupato per le sorti del collega. Gabriela invece coinvolge Severide (Taylor Kinney) per prestare soccorso al padre di Bria, che salvano da un arresto cardiaco. Nei giorni successivi, Bria fugge per evitare i servizi sociali e scompare. Di fronte ad una nuova cena, Brett decide di mettere in chiaro le cose con Antonio: forse stanno superando i confini che avevano stabilito. Decide quindi di fermare tutto. Dawson e Severide invece iniziano a cercare Bria fra giovani senzatetto, ma la ricerca si rivela fallimentare.

CHICAGO FIRE 6, ANTICIPAZIONI DEL 30 LUGLIO 2019

EPISODIO 9, “L’APPARENZA INGANNA” – Casey e Dawson sono di nuovo in crisi. Il Tenente ha già provato a parlarle delle difficoltà presenti nella loro coppia, ma Gabriela è più preoccupata per Bria. Sceglierà infatti di impegnarsi a fondo per riuscire a trovarla, coinvolgendo ancora una volta Severide nelle ricerche. Intanto, Otis, Mouch e Herrmann indagano su uno strano profumo che si avverte in tutta la Caserma. Stella e Brett invece entrano in competizione per ottenere l’attenzione di un Sottufficiale della HAZMAT.

EPISODIO 10, “NUOVE OPPORTUNITÀ” – Nonostante i tanti insuccessi registrati, Dawson continua a cercare Bria dappertutto. Questa volta però ci sarà anche Casey al suo fianco, dopo aver compreso le sue ragioni. Nel frattempo, Cruz chiede un inaspettato aiuto a Brett, Otis e Herrmann per creare un nuovo strumento di soccorso che potrebbero adottare alla 51. Stella invece ottiene il suo primo appuntamento, dopo che Zach, il sottufficiale della HAZMAT, l’ha preferita a Brett.



