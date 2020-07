Chicago Fire 7/ Anticipazioni 15 luglio: un grave lutto per Severide

CHICAGO FIRE 7 ANTICIPAZIONI DEL 15 LUGLIO 2020

Nella prima serata di Italia 1 di oggi, mercoledì 15 luglio 2020, andranno in onda tre nuovi episodi di Chicago Fire 7 in prima Tv per le reti in chiaro. Saranno il sesto, il settimo e l’ottavo, dal titolo “Tutte le prove“, “La cosa più importante” e “La soluzione per tutto”

EPISODIO 6, “TUTTE LE PROVE” – Un appartamento viene invaso dal gas e Gorsch ne approfitta per mettere di nuovo sotto torchio Boden. Gliricorda persino di volerlo cacciare dalla squadra. Intanto, Severide scopre che il padre è morto a causa di un ictus. Il Comandante gli rivela poi che Benny è riuscito a togliere Gorsch dall’incarico di vice-commissario prima di morire.

EPISODIO 7, “LA COSA PIU’ IMPORTANTE” – Severide non riesce ancora a superare il dolore per la perdita del padre e decide di organizzare un funerale in grande stile. Anche se Stella decide di aiutarlo, le cose non vanno come previsto. Intanto, Brett si chiede come aiutare un adolescente che ha messo in scena un incidente d’auto a causa dell’uso del telefonino.

EPISODIO 8, “LA SOLUZIONE PER TUTTO” – Severide inizia a rimanere paralizzato durante le operazioni di soccorso e intuisce di non aver ancora elaborato il lutto. Stella non riesce in alcun modo a sostenerlo. Casey e Naomi invece continuano ad indagare sull’incendio avvenuto nel parcheggio, mentre Herrmann e gli altri trovano un vecchio calendario realizzato in Caserma dove fra i modelli c’è anche Boden.

CHICAGO FIRE 7: NELLE PUNTATE PRECEDENTI…

Ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa a Chicago Fire 7: Stella (Miranda Rae Mayo) è pronta per ritornare in servizio, mentre Boden (Eamonn Walker) ha ancora dei problemi con Gorsch (Steve Boyer). La squadra interviene poi per fermare l’incendio che ha avvolto un’auto caduta dal cavalcavia. Cruz (Joe Minoso) riesce a salvare il ragazzino ceh si trova nel veicolo, mentre Stella manifesta il suo scontento a Boden per essere stata messa in ufficio. A causa di un incidente durante l’operazione di soccorso, Severide (Taylor Kinney) finisce in ospedale con un pezzo di metallo conficcato in una gamba. Poco dopo, scopre dalla madre del ragazzo salvato che in realtà il padre potrebbe aver cercato di ucciderlo. Più tardi, Jennings rivela alla squadra di essere in lizza per ottenereil ruolo di Tenente della 51. Boden però non intende lasciare la Caserma in mano al cognato di Gorsch, così annuncia di volere Herrmann come nuovo Tenente. Stella e Matt (Jesse Spencer) si occupano di un incendio che ha avvolto un seminterrato, dove trovano un uomo morto a causa delle gravi ustioni. Analizzando la scena del crimine, si scopre che l’uomo poteva aver fatto esplodere una bomba artigianale. Intanto, Stella riferisce a Severide che il suo miglior amico dei tempi del Liceo è in città.

Il Tenente però inizia ad essere geloso di Tyler, soprattutto quando il ragazzo rivela di aver avuto una relazione con Kidd. Brett (Kara Kilmer) e Foster (Annie Ilonzeh) si occupano invece di Erica, una ragazzina di 12 anni che ha fatto uso di farmaci per migliorare le sue prestazioni sportive. In seguito, la squadra si trova di fronte ad un’altra bomba esplosa: l’Intelligence ha scoperto che i sospettati sono minorenni. Foster invece indaga su Erica e scopre che è stato l’allenatore a drogarla. Mentre Herrmann risolve alcuni problemi con il nuovo candidato, Tyler e Severide hanno un testa a testa per via di Stella. La squadra interviene per un incendio scoppiato in un parcheggio per roulotte, mentre Herrmann inizia a chiedersi perchè il Molly stia perdendo incassi. Su consiglio di Foster, scopre che molte delle recensioni dei clienti sono negative. Intanto, Gorsch continua a criticare la squadra per ogni dettaglio, con l’obiettivo di far infuriare Boden. Naomi invece si presenta in Caserma e informa Matt che l’incendio è legato ad altri eventi simili. Tornando sulla scena del crimine, i due realizzano che le fiamme potrebbero essere nate per via di una bomba. Quando Boden si scontra con Gorsch, Severide decide di parlare con il padre Benny (Treat Williams) per fare pressioni su Grissom. Il confronto con il padre però sembra non portare da nessuna parte: Benny non è sicuro di poterlo aiutare. Dopo aver chiuso il caso, Herrmann scopre che è stato Jake a scrivere le recensioni negative.



