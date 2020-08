Chicago Fire 7/ Anticipazioni 19 agosto: due morti nel finale di stagione?

CHICAGO FIRE 7, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, mercoledì 19 agosto 2020, andranno in onda gli ultimi due episodi di Chicago Fire 7 in prima Tv per le reti in chiaro. Saranno il 21° e il 22°, dal titolo “La balena bianca” e “Io non ti lascio“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: durante gli annunci del mattino, Herrmann (Davide Eigenberg) informa i colleghi che la moglie vuole avviare un’attività da decoratrice di interni e che si occuperà di alcuni locali della Caserma. La chiamata per un incendio rimette in moto la squadra: una donna ha lasciato il saldatore acceso accanto ai barattoli di vernice. Stella (Miranda Rae Mayo) e Severide (Taylor Kinney) però non sono convinti. Casey (Jesse Lee Spencer) intanto va su tutte le furie perchè Herrmann ha provocato involontariamente una ferita a Ritter.

Boden (Eamonn Walker) è costretto a riprendere il Tenente. Stella ritrova invece una stanza segreta e sospetta che la proprietaria l’abbia usata per segregare dei bambini. Sulle tracce di un certo Mike Nunes, Stella e Severide scoprono che l’uomo sta sfruttando gli affidamenti per incassare i soldi. Mike però attacca Kelly, che lo mette al tappeto.

Stella fa un tremendo errore: vende un boccale di birra del Molly ad un avventore, non sapendo quanto Herrmann fosse affezionato all’oggetto. Boden invece viene informato che Brett riceverà presto un encomio dall’Intelligence. Più tardi, la squadra si occupa di un incendio in una casa, dove i vigili sono costretti a tagliare delle sbarre per liberare Jasmine Lacey. Boden riconosce subito la sua vecchia amica: in passato le ha spezzato il cuore. Casey però nutre dei sospetti sull’incendio: qualcuno potrebbe aver rotto la maniglia della porta dall’esterno, di proposito.

Intanto, Severide confessa a Emily di non aver mai dimenticato Stella. Boden invece indaga ancora su Jasmine e scopre che c’è qualcosa che non va. Più tardi, il Comandante finisce nel mirino della pistola del figlio di Jasmine, che alla fine riesce a disarmare. In una giornata di tempesta, la Caserma viene messa in ginocchio per via della difficoltà nelle comunicazioni. Intanto, Matt scopre che un bambino si sta nascondendo in uno dei locali, mentre Otis viene avvicinato da John Garrett (David Fumero). Nascondendo una pistola, l’uomo si offre di aiutare la squadra.

I sospetti però mettono subito in allarme Otis, mentre Brett si offre di rimanere con il bambino in attesa dei servizi sociali. Il vigile però viene messo ko dallo sconosciuto, mentre il bambino scompare ancora una volta. La squadra realizza poi che il piccolo è testimone di un reato ma John mette tutti sotto scacco con l’arma. Severide lo attacca e i due combattono fino a che il Tenente non lo disarma. All’arrivo dell’Intelligence, si scopre che il bambino ha assistito ad una sparatoria.

CHICAGO FIRE 7, ANTICIPAZIONI DEL 19 AGOSTO 2020

EPISODIO 21, “LA BALENA BIANCA” – Severide rivela alla squadra che il padre era ossessionato da un piromane conosciuto come la Balena Bianca. Lo sconosciuto ha appiccato otto incendi e provocato la morte di due persone. Decide così di riprendere in mano il caso, grazie al Capitano Hubble. Boden però non gradisce la mossa e decide di mettere Severide in congedo medico perchè non lo ritiene lucido.

EPISODIO 22, “IO NON TI LASCIO” – Severide lavora ad un incendio doloso al fianco di Carol Spears. Hubble informa poi Severide che l’auto di Carol è stata data alle fiamme. In seguito la donna viene arrestata dopo aver aggredito Stella con un pezzo di vetro. Hubble propone quindi a Severide di lavorare insieme, sperando che un giorno possa accettare l’incarico. Intanto, Kyle informa Brett di essere stato nominato direttore del First Responder e Peer Supporter, ma che il quartier generale si trova fuori città. Così le chiede di sposarlo. Quando la squadra risponde alla chiamata per un incendio, diversi vigili si ritrovano nei guai. Matt ignora l’ordine di evacuazione di Boden per cercare Severide, mentre Herrmann si trova in pericolo di vita con Ritter.



