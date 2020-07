Chicago Fire 7/ Anticipazioni 8 luglio: Severide ha un rivale in amore?

CHICAGO FIRE 7, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Italia 1 di oggi, mercoledì 8 luglio 2020, andranno in onda tre nuovi episodi di Chicago Fire 7, in prima Tv per le reti in chiaro. Saranno il terzo, il quarto e il quinto, dal titolo “Inganni“, “Nessuna carità” e “Strane esplosioni“. Prima di scoprire le anticipazioni ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: Foster (Annie Ilonzeh) cerca ancora di ambientarsi nel nuovo posto di lavoro, quando la squadra viene chiamata per un incendio in corso. Boden (Eamonn Walker) guida le operazioni e Gorsch (Steven Boyer) decide di seguirli sul campo. Gli ultimi piani di un grande palazzo sono avvolti dalle fiamme e la squadra ha parecchie difficoltà a salire al piano coinvolto, dato il blocco dell’ascensore. Mentre Brett (Kara Kilmer) e Foster si occupano dei primi feriti, Halstead (Jesse Lee Soffer) raggiunge il posto perchè preoccupato per suo padre. Casey (Jesse Spencer) e gli altri sono costretti ad andare ai piani superiori per via delle fiamme sempre più alte. Otis (Yuri Sardarov) scopre invece che una vittima e la figlia sono rimaste intrappolate in un ascensore, mentre Halstead viene informato che il padre non si trovava in casa. Intanto, Foster rivela a Brett di aver studiato Medicina e di aver barato durante gli esami, cosa che ha provocato la sua espulsione.

Quando Halstead scopre che il padre si trova all’ultimo piano, Boden ordina a Casey di recuperarlo nonostante le fiamme stiano guadagnando terreno sempre di più. Intanto, Mouch (Christian Stolte) si ritrova a dover usare tutte le sue forze per salvare un novellino che ha un attacco di panico. A causa di una modifica all’impianto elettrico, Boden si rende conto che l’incendio sta avanzando più velocemente del previsto. Otis invece scopre che la madre con il figlio sono morti nell’ascensore. Mentre Herrmann (David Eigenberg) e Kidd (Miranda Rae Mayo) cercano di raggiungere il posto di comando, Casey disobbedisce a un ordine di Boden e trova il padre di Halstead con un amico, gravemente feriti. Nel frattempo, Severide (Taylor Kinney) e Cruz (Joe Minoso) scoprono che c’è un ragazzino ancora vivo nel piano in cui è scoppiato l’incendio. All’esterno, Brett confessa a Casey di non aver compreso perchè ha lasciato andare Gabriela (Monica Raymund): entrambi sono a pezzi per il suo addio. Con la bombola d’ossigeno ormai esaurita, Kidd accorre in aiuto di Severide e del ragazzino. Il Tenente decide però di uscire dalla finestra, mentre Stella cade svenuta sul pavimento. Herrmann se ne accorge solo qualche minuto dopo e Severide decide di ritornare al piano, dopo aver messo il ragazzino in salvo. Una volta fuori, le condizioni di Stella sono molto gravi e deve essere intubata in emergenza, prima di essere trasportata in ospedale.

CHICAGO FIRE 7, ANTICIPAZIONI DELL’8 LUGLIO 2020

EPISODIO 3, “INGANNI” – Un Suv si schianta mentre si trova in un cavalcavia e Severide si ritrova a gestire una brutta situazione. L’incidente infatti è legato ad un caso di omicidio/suicidio, anche se il Tenente scoprirà in seguito la verità su quanto accaduto. Nel frattempo, la Caserma 51 decide di nominare un nuovo Tenente d’ufficio e Boden risponde assegnando lo stesso ruolo a Herrmann. Cruz invece scopre di interessare a qualcuno di speciale, mentre Mouch scopre che il pompiere che ha aiutato nell’incendio è stato espulso.

EPISODIO 4, “NESSUNA CARITÀ” – La vedova di un veterano di stanza in Vietnam provoca una serie di esplosioni a causa di diverse granate: la squadra interviene per fermare l’incendio, mentre Herrmann e Mouch danno una mano ad un altro collega. Intanto, Brett e Foster si occupano di un nuovo paziente che secondo i loro sospetti sta assumendo droghe per migliorare in Ginnastica. Foster accusa però la madre del ragazzino di averlo plagiato. Quando un vecchio compagno di liceo arriva in città per Stella, Severide inizia a provare una forte gelosia nei confronti dello sconosciuto.

EPISODIO 5, “STRANE ESPLOSIONI” – Un parcheggio per roulotte viene avvolto dalle fiamme e la squadra deve intervenire prima che sia troppo tardi. Gorsch però non è soddisfatto e ne approfitta per rimproverare tutti anche per le cose più banali. Intanto, una giornalista inizia ad interessarsi al caso e chiede a Casey di esaminarne la causa, sicura che ci siano altri sei eventi simili. Boden invece supera il limite con Gorsch e decide di fare qualcosa per toglierselo dai piedi, mentre Severide chiede l’aiuto del padre per gestire una situazione spinosa.



