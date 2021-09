Chicago Fire 8/ Anticipazioni episodi oggi, 1 settembre: l’idea di Kidd

Chicago Fire 8, anticipazioni episodi oggi, 1 settembre

Penultimo appuntamento con Chicago Fire 8 che si avvia verso il finale della prossima settimana ma, prima, allieterà i fan con un altro doppio episodio in onda oggi, 1 settembre. L’estate sta per finire e con essa anche le disavventure e i colpi di scena della serie di Dick Wolf che presto lascerà il posto alla ‘sorella’ Chicago Med, ma cosa vedremo negli ultimi episodi compresi quelli di questa sera? L’appuntamento è fissato con Il truffatore e La protezione del bambino.

Sono questi i titoli degli episodi 16 e 17 in onda questa sera nel prime time di Italia1 in cui i nostri vigili del fuoco dovranno chiedere l’intervento dei sommozzatori della Polizia quando arriveranno sul luogo del ritrovamento di un’auto nel lago. Nell’intervento si andrà alla ricerca del corpo del conducente che sembra svanito nel nulla. Intanto, le cose si complicano nel secondo episodio della serata quando l’attenzione si sposta su un incendio.

Chicago Fire 8, un incendio rischia di fare una vittima

Suona l’allarme nella Caserma 51 di Chicago Fire 8 e quando i pompieri arrivano sul posto trovano una donna per strada che comunica loro che la vicina è in casa e che non è capace di muoversi in quanto disabile. Quando i ragazzi entrano in casa trovano una sedia a rotelle capovolta, la squadra cerca di salire al piano di sopra ed è allora che la donna rivela loro che suo figlio di sette anni, Noah, è intrappolato al piano di sopra. Il fuoco è fuori controllo e le cose si complicano almeno fino a che il bambino non viene finalmente trovato nascosto in uno degli armadietti sotto il lavandino in cucina.

Nel frattempo, Hermann sta trasferendo le cose nei suoi alloggi mentre Kidd va dal capo e gli dice che deve fare di più per le giovani donne magari mettendo in piedi un programma in cui recluta giovani donne dalle scuole di Chicago per diventare vigili del fuoco junior. Cos’altro succederà ad un passo dal finale?



