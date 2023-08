Chicago Med 8/ Anticipazioni 31 agosto: Ethan scopre la verità su Brock

Chicago Med 8: anticipazioni puntata 31 agosto

Il giovedì sera di Italia 1 è dedicato alle avventure di Chicago, in particolare a quelle dei vigili del fuoco e del personale medico di un importante ospedale della città. Dopo due, nuovi episodi di Chicago Fire 11 in onda in prima serata, a partire dalle 22.50, Italia 1 trasmette due episodi di Chicago Med. La serie tv che racconta le avventure personali e professionali dei medici e degli infermieri di uno degli importanti ospedali di Chicago ovvero il Gaffney Chicago Medical Center.

Chicago Med è giunto all’ottava edizione. Quelli in onda questa sera sono gli episodi numeri quattro e cinque. Due episodi ricchi di eventi, emozioni e colpi di scena, ma cosa accadrà nel dettaglio? Andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

Chicago Med 8: anticipazioni episodi “Maestri e discepoli” e “Questo è il nostro mondo”

Nel primo episodio della nuova serata dedicata a Chicago Med 8 dal titolo “Maestri e discepoli“, in ospedale arriva Candace, una paziente incinta con dolori alla schiena. Ad occuparsi di lei è Hannah che la sottopone ad una serie di controlli in seguito ai quali scopre che è affetta da appendicite retrocecale. Dopo il deragliamento di un treno della metropolitana, Crockett si trova bloccato nel tunnel insieme ad altre due persone: Jack che è ferito in modo lieve e Nathaniel le cui condizioni, invece, sono gravissime. Will e Vanessa si occupano di Rose che si trova a combattere contro un’infezione resa ancora più grave dal diabete.

Nel secondo episodio in onda dal titolo “Questo è il nostro mondo”, il dottor Charles e la dottoressa Cuevas si ritrovano a dover collaborare per curare Harris, un ragazzo che ha sofferto di DPTS e una donna anziana che aspettava di poter tornare a casa. Nel frattempo, l’ospedale è scosso dall’arrivo, a causa di un’overdose, di Devon, lo spacciatore da cui Will e Vanessa avevano acquistato un farmaco. Ethan, infine, scopre che Brock ha avuto il Covid e che è un disertore.

Come vedere in diretta streaming Chicago Med 8

Chicago Med 8 può essere visto in diretta televisiva su Italia 1, a partire dalle 22.50, al termine dell’episodio di Chicago Fire. Anche Chicago Med 8, tuttavia, può essere seguito anche in diretta streaming grazie a Mediaset Infinity, disponibile sia come sito che come applicazione dove è possibile vedere l’episodio contemporaneamente alla diretta televisiva, ma anche successivamente recuperando anche tutti gli episodi precedenti già trasmessi in tv.

