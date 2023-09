Chicago PD 10/ Anticipazioni 1 settembre: Ruzek cerca di scoprire i segreti di Richard ma…

Chicago PD 10, anticipazioni 1 agosto 2023 episodio “Fuori dal baratro”

Chicago PD 10 torna stasera con tre nuovi episodi della serie spin-off creata dalla mente di Dick Wolf. Le vicende che vedono protagonista l’unità 1 di Chicago, seguono il tentativo da parte della polizia di limitare la criminalità nella città con casi di ogni tipo: omicidi, droga e tanto altro.

Questa sera, in prima serata su Italia 1, andrà in onda la puntata 10×17 intitolata: Fuori dal baratro. Durante una seduta psichiatrica, la psicologa ritiene necessario chiedere a Burgess di portare Ruzek. Nel frattempo i negozi più isolati della città vengono presi di mira da due ladri, che terrorizzano gli abitanti usando violenza. L’unità 21 scopre l’identità di uno di loro: si tratta di una donna Ruby, identificata grazie a una precedente denuncia per stupro.

Anticipazioni Chicago PD 10 episodio “Morire due volte” e “Valvola di Sfogo”

Nel secondo episodio della puntata, 10×18 intitolato Morire due volte, Ruzek, ancora sotto copertura, continua a cercare di carpire i segreti di Richard ma senza alcun risultato. Nel frattempo, Dale sempre più iracondo uccide due immigrati asiatici, proprietari di un ristorante. Nel corso dell’episodio, si scopre sia stato Richard il mandate degli omicidi incaricando sia Dale che Ruzek il quale finge di volersene occupare ma, in cambio, chiede di poter partecipare alle sue operazioni più segrete per comprendere le sue mosse.

Nel terzo e ultimo episodio della serata, 10×19 Valvola di Sfogo, in un palazzo della città si avvertono strani colpi di pistola. Kevin si reca subito sul posto e trova un ragazzino di 11 anni gravemente ferito nel seminterrato. Il caso che l’unità dovrà affrontare è molto delicato; tutto è riconducibile a Oscar, un ragazzo di 12 anni che potrebbe avere qualche legame con il traffico di droga.











