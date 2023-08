Chicago PD 10, anticipazioni puntata 18 agosto 2023/ Un segreto compromettente sul passato di Chapman

Chicago PD 10, anticipazioni puntata 18 agosto 2023: ecco cosa succede nel doppio episodio di questa sera

Il venerdì sera di Italia 1 si concentra ancora sulle appassionati indagini della squadra poliziesca di Chicago PD 10, la nota fiction americana che racconta le gesta della Polizia di Chicago. Proprio come Chicago Fire e Chicago Medical, anche Chicago PD si focalizza non solo sui singoli casi che animano ogni puntata, ma anche sulle vite dei personaggi principali. Arrivati alla decima stagione, Chicago PD 10 si conferma un appuntamento imperdibile per i telespettatori di Italia 1 in estate.

E questa sera, venerdì 18 agosto, non fa eccezione. Su Mediaset ecco due nuovi episodi dal titolo “Fantasmi del passato” e in “Trappola”. I nostri protagonisti, ancora una volta, saranno chiamati a risolvere due casi complicati, ma cosa accadrà per la precisione? Andiamo a scoprire i dettagli con le anticipazioni di Chicago PD 10, per la puntata del 18 agosto 2023.

Anticipazioni Chicago PD 10: la trama dei nuovi episodi “Fantasmi del passato” e “Trappola”

Secondo le anticipazioni, nel primo episodio di Chicago PD 10 in onda questa sera su Italia1, Voight e il suo team si uniscono a Nina Chapman, Assistente del Procuratore dello Stato, per scovare un pericoloso trafficante di droga scappato dalla prigione alcuni anni fa. L’indagine si rivela più intricata del previsto e prende una svolta imprevista quando il nostro. protagonista Voight scopre un segreto compromettente sul passato di Chapman, mettendo così in pericolo tutta l’indagine e la carriera di Chapman.

Nell’episodio successivo, in seguito ad uno spietato conflitto a fuoco, Burgess e Ruzek si ritrovano intrappolati a bordo della trafficatissima linea “L” della metropolitana. Mentre cercano di raccogliere delle prove e di schiarirsi le idee sull’indagine, il team si ritrova coinvolto in un bruttissimo dramma familiare. Che cosa sarà successo di così grave? Per scoprirlo non resta che collegarsi su Italia 1 e godersi la nuova puntata di Chicago PD10.











