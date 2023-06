Chicago PD 10/ Anticipazioni puntata 30 giugno. 2023: una nuova minaccia per Voight

Chicago PD 10: anticipazioni puntata 30 giugno

Chicago PD torna in onda venerdì 30 giugno, in prima serata, su Italia 1. Dopo gli ultimi episodi della nona stagione, la serie tv creata da Dick Wolf, Derek Haas, Michael Brandt e Matt Olmstead torna in onda con i primi due episodi della decima stagione. Al centro della trama ci sono le vicende della polizia di Chicago guidata da Henry Voight, sergente e il capo dell’Unità Intelligence del Dipartimento. Proprio Voight, nel primo episodio della decima stagione, è chiamato a gestire una nuova minaccia per salvaguardare la città da un nuovo ed imminente pericolo.

Anche nella decima stagione, le vicende personali si mescolano ai vari casi da risolvere. Questa sera, nel corso dei primi due episodi, Voight e tutto il Dipartimento della polizia di Chicago saranno chiamati a risolvere due nuovi casi che li metteranno a dura prova.

Chicago OD 10: anticipazioni dell’episodio Una ferita ancora aperta

Nel primo episodio di “Chicago PD 10” in onda questa sera e dal titolo “Una ferita ancora aperta“, Voight sta facendo ancora i conti con il dolore che gli ha procurato la morte dell’informatrice Anna. Una scomparsa che l’ispettore non ha ancora superato e che rischia di avere ripercussioni anche sulla sua vita professionale.

Nel frattempo, però, deve ritrovare necessariamente la concentrazione per proteggere il quartiere da una nuova minaccia. Nel quartiere, infatti, si sta diffondendo una nuova droga. Nel frattempo, il rapporto tra Upton, Halstead e Voight subisce una svolta inaspettata mentre la squadra fa la conoscenza del nuovo capo che promette a Voight più libertà.

Chicago OD 10: anticipazioni dell’episodio Sii te stesso

Nel secondo episodio di “Chicago PD 10” dal titolo “Sii te stesso“, su Ruzek si abbatte una pesante accusa ovvero quella di aver nascosto una pistola in casa di un sospettato. durante il processo, Ruzek viene prosciolto, ma il sospettato scappa e con la pistola ferisce una guardia.

Parte, così, una caccia all’uomo per trovare il sospettato ma la caccia provoca lo spargimento di sangue innocente. Tra Upton e Halstead, nel frattempo, c’è un po’ di maretta, mentre Burgess decide di andare a vivere ad Ruzek con la figlia.











