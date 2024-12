Anticipazioni Il Patriarca 2, puntata di questa sera: Nemo e Raoul si alleano per salvare Neva e Jessica

La quinta e penultima puntata de Il Patriarca 2 andrà in onda questa sera e dalle anticipazioni si scopre che ci saranno momenti di estrema tensione, sfide, segreti e scontri che causeranno morti e feriti. Protagonista assoluto sarà come sempre Nemo Bandera, il Patriarca di Levante, impersonato da Claudio Amendola, che dovrà fare i conti con vecchi nemici, tradito e soprattutto con l’Alzheimer che giorno dopo giorno lo debilita sempre di più. A complicare la situazione ci sarà anche l’irruzione di una banda di criminali albanesi che hanno rapito Lara e Jessica.

Le anticipazioni su Il Patriarca 2 rivelano che le due giovani donne saranno in pericolo e per questo Nemo e Raoul saranno costretti a stringere un’alleanza per salvarle. Si tratterà di un accordo necessario ma temporaneo in quanto Bandera e Morabito continueranno ad essere nemici giurati. Gli spoiler sulla trama della puntata del 13 dicembre 2024 de Il Patriarca 2 svelano che ci sarà una lotta tra le due fazioni e proprio durante un violento scontro, Mario rimarrà ferito, ma riuscirà a portare in salvo Lara.

Il Patriarca 2 anticipazioni, puntata del 13 dicembre 2024: Mario dichiara il suo amore a Lara, Nina lo scopre

Dalle anticipazioni Il Patriarca 2 si scopre che nel corso della puntata di questa sera, 13 dicembre 2024 Mario, in convalescenza, si lascerà andare a una confessione inattesa, dichiarando il suo amore per Lara. E tale confessione avrà ripercussioni anche sui fragili equilibri delle donne della famiglia Bandera. Lara, sorpresa dalle parole di Mario, faticherà a trovare una risposta.

Tuttavia, la situazione si complicherà ulteriormente quando Nina, moglie di Mario e in attesa di un figlio, ascolterà di nascosto la confessione. Delusa e arrabbiata, Nina deciderà di rifugiarsi tra le braccia di Daniel, il suo amore passato, riaprendo una ferita che aveva cercato di dimenticare.

Quando va in onda Il Patriarca 2 e come vederlo in diretta streaming

Le anticipazioni Il Patriarca 2, intanto, svelano che a Levante, due omicidi scuoteranno la comunità, coinvolgendo non solo Lara ma anche la polizia. Nemo, intanto, peggiorerà sempre più a causa della malattia e arriverà a compiere un gesto folle che potrebbe cambiare il corso degli eventi. La quinta e penultima puntata della fiction con protagonista Claudio Amendola va in onda ogni venerdì in prima serata su Canale5 a partire dalle 21.35 circa ed è possibile seguirla in diretta streaming su Mediaset Infinity.