Chicago PD 10, anticipazioni puntata 4 agosto 2023/ La squadra indaga su un misterioso rapimento

Chicago PD 10, nuova puntata questa sera su Italia 1: il primo episodio

Questa sera torna in onda, in prima serata su Italia 1, Chicago PD 10. Le nuove puntate della decima stagione hanno preso il via dallo scorso 30 giugno: protagonista della serie è la vita degli agenti e dei detective dell’unità 21 di Chicago. In ogni puntata sono molteplici i casi da seguire, tra omicidi, traffico di droga e non solo. Anche questa sera sono previsti, per l’affezionato pubblico della serie, due nuovissimi episodi.

Stando alle anticipazioni riportate da TvBlog, il primo episodio è il 10×11 e s’intitola Perso da tempo. La squadra sorveglia il funerale dell’ex capo dei G-Park e tra la folla Atwater rivede il padre Lew. Finita la funzione, però, qualcuno uccide Patrice Allen, uno dei candidati alla guida di capo della gang. Tutti pensano sia stato il rivale Reed ma il padre di Atwater riconosce il killer e con Kevin vanno sotto copertura.

Chicago PD 10, il secondo episodio e dove vedere la serie in tv e in streaming

Il secondo episodio di Chicago PD 10 di questa sera è il 10×12 e s’intitola Posso lasciarti andare. Sean insiste per vedere e sentire Hailey e le dice che ha informazioni sul rapimento di una certa Samantha, così la squadra indaga ma deve coinvolgere Sean che come condizione per collaborare vuole che Hailey lo visiti ogni settimana. Le indagini proseguono e Voight inizia a sospettare un possibile coinvolgimento del padre di Samantha, Richard, nel rapimento. Intanto Hailey, riceve una notizia poco gradita sul conto di Jay con il quale non riesce a mettersi in contatto da giorni.

La nuova puntata di Chicago PD 10 va in onda questa sera, in prima serata su Italia1, a partire dalle ore 21.20 circa. Per chi desiderasse vederla in streaming, è invece disponibile la piattaforma di Mediaset Infinity.











