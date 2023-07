Chicago PD 10/ Anticipazioni puntata 7 luglio 2023: Torres indaga sul suo quartiere

Chicago PD 10: anticipazioni puntata 7 luglio

Le avventure della squadra di Chicago PD 10 continuano oggi, venerdì 7 luglio. In prima serata, Italia 1 trasmette due nuovi episodi della decima stagione che ha debuttato ufficialmente la scorsa settimana con i primi tre episodi. Per la squadra poliziesca di Chicago continuano le indagini che si mescolano alle vicende personali di tutti i componenti della squadra. Questa sera, andranno in onda due nuovi episodi rispettivamente dal titolo “Il buon samaritano” e “Dove vivi?”. Anche nelle nei nuovi episodi Voight si ritrova a dover fare i conti con le proprie scelte personali.

Attori Hollywood contro la tecnologia: "Recitiamo davanti a uno schermo vuoto"/ Emilia Clarke replica

Anche per Torres, però, ci sarà un momento difficile da affrontare a causa della morte di un suo vicino. Un ritrovamento che lo metterà in seria difficoltà dovendo indagare sulle persone del proprio quartiere. Ma cosa accadrà esattamente nei nuovi episodi?

Chicago PD 10: anticipazioni episodi Il buon samaritano e Dove vivi?

Nel primo episodio della nuova puntata di Chicago PD dal titolo “Il buon samaritano”, Halstead, mentre si trova in farmacia, assiste ad una rapina e decide di intervenire con l’aiuto di Lenny un ex soldato che rimane ferito. Partono così le indagini durante le quali viene ritrovata l’auto con all’interno le impronte digitali. Nel frattempo, Jay è disposto a tutto per trovare Watt mentre Voight e Upton provano a percorrere strade che, apparentemente, non portano a nulla di nuovo.

Anticipazioni Chicago Fire 11, prima puntata 6 luglio 2023/ Severide e Kidd in pericolo

Nel secondo ed ultimo episodio della serata dal titolo “Dove vivi?”, Provi, una vicina di casa di Torres viene ritrovata senza vita. Torres, così, si ritrova ad indagare tra la gente del suo quartiere e non nasconde di essere profondamente in difficoltà. Le indagini, in particolare, si soffermano su Ramiro che fa parte di una gang e su Quico, il fratello di una ragazza che Torres conosce da sempre. Alla fine, a confessare il nome dell’assassino di Provi sarà proprio Quico.

Dove vedere Chicago PD 10

Come abbiamo detto, gli episodi della decima stagione di Chicago PD possono essere visti in tv, ogni venerdì, in prima serata su Italia 1. La serie, inoltre, può essere vista anche in diretta streaming collegandosi a Mediaset Infinity dove è possibile recuperare anche gli episodi precedenti.

Un cuore, due destini/ Anticipazioni 4 luglio, cast e location della miniserie franco-belga

Per farlo ci si può collegare direttamente al sito cliccando qui oppure scaricando l’apposita applicazione disponibile per tutti i dispositivi come smartphone, smart tv e tablet.











© RIPRODUZIONE RISERVATA