CHICAGO PD 5 / Anticipazioni 4 luglio 2019

CHICAGO PD 5: TRAMA E CAST DELLA SERIE TV

Debutta in chiaro ed in prima tv su Canale 5 la serie poliziesca Chicago PD 5 nella prima serata di oggi, giovedì 4 luglio 2019. Andranno in onda i primi tre episodi, dal titolo “Il revisore“, “Eroi” e “La promessa“. Ritroveremo tutti i personaggi principali conosciuti nel corso di questi anni, capitanati da Voight (Jason Beghe), ma dovremo fare i conti anche con alcune novità. Come sanno bene i fan più informati, Erin Lindsay (Ellie Kemper) non sarà presente fra i ritorni in seguito alla scelta dell’attrice di proseguire verso altre strade. La pupilla di Voight lascerà un vuoto da colmare in Halstead (Jesse Lee Soffer), che all’inizio sembrerà aver digerito il colpo. Non sarà però la stesa cosa per tutti gli ammiratori e non solo per la bravura dell’artista, ma soprattutto per il grande contributo dato finora alla trama. Al suo posto vedremo comparire nello show una new entry d’eccezione, grazie al personaggio di Hailey Upton. Interpretata da Tracy Spiridakos, il suo ruolo non sarà sostituire in tutto e per tutto Erin. Non erediterà quindi la personalità complessa della detective speciale, così come i guai che l’hanno rincorsa senza sosta nel corso di tanti anni di messa in onda. La sua presenza sarà però utile per portare avanti la traccia romantica, che ci porterà a puntare i fari su Halstead. Come avremo modo di vedere in seguito, gli interessi amorosi di Upton tuttavia riguardano un altro membro del team. Sarà invece Jon Seda ed il suo Antonio Dawson a raccogliere l’eredità più scottante di Erin, cacciandosi nei guai più del solito. Ancora una volta approfondiremo da vicino il rapporto ostile fra Antonio e Voight, che sceglierà comunque di averlo ancora nella sua squadra. Il modus operandi del leader verrà inoltre messo in discussione da Burgess (Marina Squerciati), ormai esperta detective in grado di agire anche in solitaria. Purtroppo il quinto capitolo ci regalerà anche qualche amarezza con cui dovremo fare i conti e che riguarda un altro volto storico della serie tv, ovvero Alvin Olinsky. Anche in questo caso preferiamo non fare alcuno spoiler sul destino del personaggio di Elias Koteas, ma anticipiamo già che quanto accadrà alla fine del quinto capitolo avrà ulteriori sviluppi nella stagione successiva, già conclusa in America.

ANTICIPAZIONI CHICAGO PD 5 DEL 4 LUGLIO 2019

EPISODIO 1, “IL REVISORE” – Halstead non riesce a credere che Erin abbia deciso di andarsene e non tornare sui suoi passi. L’Intelligence nel frattempo vivrà un ritorno ed un arrivo: da un lato Burgess, ormai ristabilita in seguito al congedo. Dall’altra Hailey Upton, con cui Jay ha già avuto modo di collaborare in precedenza. La squadra inizierà ad indagare su una guerra fra bande che provocherà la morte di un bambino, anche se in modo accidentale. Per riuscire a risolvere il caso, Voight deciderà di convocare Antonio ed alla fine gli chiederà di ritornare in pianta stabile nel team.

EPISODIO 2, “EROI” – Durante il festival annuale una bomba esplode e provoca numerosi morti e feriti, spingendo l’Intelligence ad unirsi nelle indagini con l’FBI. In seguito all’esplosione, un ufficiale che Burgess conosce molto bene scompare in modo misterioso. Per la detective le indagini la coinvolgeranno a livello personale e nonostante tutte le difficoltà connesse, riuscirà a trovare le prove che collegano la bomba ad un gruppo di terroristi. Per Burgess sarà necessario a quel punto dimostrare che la sua amica non ha nulla a che fare con il terrorismo.

EPISODIO 3, “LA PROMESSA” – Antonio ha ormai accettato l’invito di Voight a rientrare nell’Intelligence. Come primo caso dovrà indagare sul delitto di una donna di origine latina, sospettata di essere una corriera della droga. Gli ostacoli tuttavia non si faranno attendere, visto che non riuscirà a trovare dei testimoni utili che possano mettere in scacco i responsabili. Per riuscire a concludere il caso sarà costretto ancora una volta a superare certi limiti.



