Chicago PD 6/ Anticipazioni 18 agosto: Voight ancora assassino? (finale di stagione)

CHICAGO PD 6, DOVE SIAMO RIMASTI

Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana a Chicago PD 6 : Kim (Marina Squerciati) attende inutilmente Blair (Charles Michael Davis) in un ristorante e poi trova la sua auto per strada. Poco dopo, si accorge che l’uomo si trova a terra, gravemente ferito. Burgess va nel pallone: teme che Blair possa non salvarsi e non capisce che cosa sia potuto succedere. Al suo arrivo, Voight (Jason Beghe) cerca di ottenere più informazioni possibile dall’agente, ma la Brennan (Anna Heche) gli riferisce che Kelton vuole che le indagini vengano condotte in silenzio. Dato che la zona è nota per il traffico di droga, la squadra sospetta che Blair avesse a che fare con un affare sporco. Mentre Blair viene dichiarato morto, Atwater scopre che aveva dei precedenti per droga. Dopo essere risaliti al reverendo Dennis, i detective scoprono che qualcuno lo ha ferito. La pistola viene collegata al caso di Blair, ma la sorella Maya (Denyce Lawton) rivela che l’agente è stato arrestato al liceo anche se la droga era del padre. Burgess è sempre più convinta che il delitto sia connesso alla politica, soprattutto per il collegamento con Price (Wendelle Pierce). Si scopre che in realtà la responsabile è Jasmine, la figlia di Price, che alla fine decide di prendersi la colpa.

Ruzek (Patrick John Flueger) e Upton (Tracy Spiridakos) si imbattono in un uomo armato, che riesce a fuggire con un quarto di milione di dollari di droga. Dato che si tratta della terza rapina in un mese, Voight e il resto della squadra indagano sulla compagnia titolare. Grazie ad Antonio (Jon Seda) si scopre che i responsabili potrebbero essere i Night Lords guidati da Eric Shaw (Nathan Sutton). Adam viene inviato sotto copertura e lo convince a fare un accordo. Hailey e Jay si appostano nelle vicinanze per seguirlo, ma l’accordo salta. La pista si sposta poi verso due cugini, Bob Reilly (Drew Johnson) e Joe Powell: il primo ha una moglie malata e per questo potrebbe aver deciso di procurarsi i farmaci in modo illegale. Adam finge quindi di avere lo stesso problema, ma Shaw si presenta sul posto e prende in ostaggio Gina, spingendo Hailey a prendersi una pallottola in una gamba. Più tardi, Upton rivela a Ruzek di volere una pausa dalla loro relazione, per via delle complicazioni dovute al lavoro.

CHICAGO PD 6 ANTICIPAZIONI DEL 18 AGOSTO 2020

Nella prima serata di Italia 1 di oggi, martedì 18 agosto 2020, andranno in onda gli ultimi due episodi di Chicago PD 6 in prima tv per le reti in chiaro. Saranno il 21° e il 22°, dal titolo “Confessione” e “Regolamento dei conti“.

EPISODIO 21, CONFESSIONE – Antonio scopre che una sua vecchia conoscenza potrebbe essere connessa a un omicidio. Il detective inizia a sentirsi in colpa a causa di quanto avvenuto anni prima, quando ha perso un informatore per un suo errore. Intanto, Voight continua a fare guerra a Kelton, che vuole togliere di mezzo una volta per tutte. Soprattutto perchè intende far fuori la squadra e Voight non glielo può permettere.

EPISODIO 22, REGOLAMENTO DEI CONTI – Kelton sta per diventare il nuovo sindaco della città e la squadra si mette in moto per trovare delle prove che possano incastrarlo. Dovranno rintracciare però uno dei suoi informatori per lo spaccio della droga, che in seguito verrà assassinato perchè non possa parlare. Nel frattempo, gli Affari Interni iniziano ad indagare su Ruzek. Sono convinti che abbia nascosto i crimini di Dawson e abbia mentito sulla sua versione dei fatti. Mentre Antonio riprende ad abusare di antidolorifici, Adam viene arrestato. Voight invece uccide Kelton.



