Chicago PD 6/ Anticipazioni 28 luglio: Jay in un faccia a faccia con un vecchio caso

CHICAGO PD 6, LA TRAMA: DOVE SIAMO RIMASTI?

Nella prima serata di Italia 1 di oggi, martedì 28 luglio 2020, andranno in onda tre nuovi episodi di Chicago PD 6 in prima tv per le reti in chiaro. Saranno iol 12°, il 13° e il 14°, dal titolo “Collera“, “Una notte a Chicago” e “Legami che uniscono“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: Adam (Patrick John Flueger) chiede a Upton (Tracy Spiridakos) di trasefrirsi da lui, ma i due vengono interrotti dall’arrivo di un problema. Antonio (Jon Seda) ha avuto una lite con il suo medico, che lo ha accusato di essere dipendente dai farmaci. Quando l’Intelligence mette a segno un’arresto per droga, Antonio è costretto a tirare fuori delle scuse. Burgess (Marina Squerciati) decide di seguirlo fino in auto e si accorge delle pillole. Antonio viene sorpreso più tardi da Voight (Jason Beghe) mentre compra droga per strada e decide di farlo entrare in comunità. La figlia di Antonio, Eva, viene però rapita da Jason, con precedenti di droga e stupri. Il criminale vuole la liberazione di Carter, il sospettato arrestato in precedenza, ma la Brennan (Anna Heche) si oppone. Una volta liberata la ragazza, Antonio viene sorpreso a picchiare Jason, che durante la lotta cade dalla finestra.

Voight caccia Antonio dalla squadra e si mette d’accordo con Ruzek per proteggerlo. Adam però non è sicuro di volerlo coprire e decide di raccontare una storia diversa. L’Intelligence affronta poi un nuovo caso: qualcuno ha rubato l’auto di una 18enne. Halstead (Jesse Lee Soffer) scopre che il reato è connesso ad uno degli informatori di Ruzek, ma la pista si sposta poi verso Billy, che scaricherà la colpa su un uomo misterioso. Prima che Ruzek possa arrestarlo, un detective lo ferma e gli rivela di aver trovato delle differenze fra la sua versione e quanto accaduto ad Antonio. Poco dopo, Adam e Upton si lanciano nell’inseguimento del sospettato dopo un nuovo furto. Upton chiede poi a Voight di fermare Ruzek, ma il capo scopre che Trudy (Amy Morton) conosce chi si sta occupando del caso.

Voight decide quindi di stipulare un accordo per proteggerlo, mentre Upton chiede scusa a Jay per non avergli rivelato della sua relazione con Adam. Un avvocato difensore e amico di Voight viene ucciso dopo una raccolta fondi. La squadra inizia a spulciare fra tutti i casi di Hoffman alla ricerca di qualcuno che avesse del rancore nei suoi confronti. I gioielli della moglie inoltre sono comparsi in un banco dei pegni: le telecamere rivelano che l’autore è DeVante Griffin, il cugino di uno dei clienti della vittima. Jay però scopre un collegamento fra il caso e il candidato sindaco, Kelton, sorpreso sulla scena del crimine. L’uomo però viene scagionato quando DeVante confessa l’omicidio: con il cugino Andre si era introdotto in casa di Hoffman, che li aveva sorpresi a rubare.

CHICAGO PD 6, ANTICIPAZIONI DEL 28 LUGLIO 2020

EPISODIO 12, “COLLERA” – I piani alti della Polizia mettono i bastoni fra le ruote a Voight perchè non risolva un caso di droga. Il leader però decide di procedere lo stesso e Halstead scopre che il sospettato è Matthew Garrett, un criminale che credeva fosse ancora in prigione. In precedenza, l’uomo aveva ucciso una ragazza di 17 anni e per questo Jay ha sempre provato dell’odio nei suoi confronti.

EPISODIO 13, “UNA NOTTE A CHICAGO” – Kevin Atwater lavora sotto copertura per arrestare un pericoloso criminale e gli spacciatori al suo servizio. Il caso però assume dei contorni politici, a causa dell’interesse di un Assessore legato al mondo della droga.

EPISODIO 14, “LEGAMI CHE UNISCONO” – Burgess e Upton vanno sotto copertura, ma la situazione precipita e una delle due deve lottare per la propria vita. Kim scopre inoltre della relazione fra Upton e il suo ex fidanzato, mentre Trudy riceve delle pressioni perchè supporti il sovrintendente Kelton in una conferenza stampa a favore delle donne.



