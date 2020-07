Chicago PD 6/ Anticipazioni 7 luglio: Antonio finisce nel vortice della droga

CHICAGO PD 6 ANTICIPAZIONI DEL 7 LUGLIO 2020

Nella prima serata di Italia 1 di oggi, martedì 7 luglio 2020, andranno in onda tre nuovi episodi di Chicago PD 6, in prima Tv per le reti in chiaro. Saranno il terzo, il quarto e il quinto, dal titolo “Cattivi ragazzi“, “Giro di pattuglia” e “Padri e figli“.

EPISODIO 3, “CATTIVI RAGAZZI” – L’Intelligence indaga sul rapimento di un’adolescente, la figlia di una coppia benestante. Sembra che siano intervenuti dei rapinatori professionisti, anche se in seguito si scopre che si tratta di una messinscena. La presunta vittima infatti ha una relazione con uno dei ladri. Intanto, Voight continua a premere perchè i superiori riabilitino il nome di Olinsky.

EPISODIO 4, “GIRO DI PATTUGLIA” – Burgess decide di non parlare alla Commissione di quanto avvenuto durante un giro in pattuglia con una civile. La ragazza infatti è scomparsa durante lo scoppio di un incendio. Nel frattempo, Antonio cede all’ossicodone e cade in un vortice da cui non potrà uscire.

EPISODIO 5, “PADRI E FIGLI” – La squadra indaga su un traffico di droga che ha provocato la morte di un giovane fattorino. Per risolvere il caso, Ruzek decide di adottare uno dei suoi alias per infiltrarsi nell’ambiente e scopre che il padre potrebbe essere uno dei sospettati a cui sta dando la caccia.

CHICAGO PD 6, DOVE SIAMO RIMASTI

Ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana a Chicago PD 6: una paziente sospetta fugge dall’ospedale, mentre Jay (Jesse Lee Soffer) cerca di affrontare il dolore per il padre. L’Intelligence si mette subito in attivo per rintracciare Jane Doe con ogni mezzo disponibile. Jay decide di partecipare alle indagini con Burgess (Marina Squerciati) e la trovano in un parco in fin di vita. Prima di morire, la donna rivela ad Halstead di conoscere il piromane, ma non fa in tempo a dire il suo nome. Più tardi, la squadra si unisce a Boden (Eamon Walker) e Severide (Taylor Kinney) per capire la dinamica dei fatti avvenuta nel palazzo incendiato. Analizzando i cadaveri, Jay e Upton (Tracy Spiridakos) si mettono in contatto con l’FBI per trovare le tracce dell’assassino. Le telecamere della videosorveglianza invece non mostrano nulla di utile. Antonio (Jon Seda) trova invece un collegamento fra il caso e l’omicidio di Edgar Torres, membro di un cartello messicano. La situazione si complica quando la DEA si presenta in Centrale per ottenere spiegazioni. Si scopre poi che Torres ha avuto dei contatti con Carlos, un altro membro del cartello. Una volta localizzato, Voight (Jason Beghe) e il resto dell’Intelligence accerchiano il posto per catturarlo. Jay però agisce senza il supporto della squadra e rischia la propria vita per catturare Carlos. Durante l’interrogatorio, Jay le confida di aver sempre avuto un cattivo rapporto con il padre. Controllando l’appartamento da cui è partito l’incendio, la squadra scopre poi che il vero sospettato potrebbe essere Daniel, il figlio di Carlos.

Quest’ultimo, messo alle strette, decide di parlare ma spinge la squadra ad entrare in un appartamento sorvegliato da remoto. Si tratta in realtà di un diversivo perchè Daniel possa fuggire. Voight e Jay interrogano di nuovo Carlos alla ricerca di un indizio e scoprono che padre e figlio rischiano la vita per mano del cartello. Jay suggerisce quindi di fare pressione sul secondo figlio di Carloss, ma il resto della squadra non è d’accordo. Alla fine Voight decide di mettere a rischio la vita di un innocente. Carlos decide quindi di sacrificare Daniel per salvare la vita a Juan. Prima della cattura, Voight decide di estromettere Jay dal caso, provocando una sua reazione furiosa contro Upton. Halstead però raggira il problema e chiede l’aiuto di Severide per scoprire dove si terrà l’operazione e si lancia nell’inseguimento di Daniel, che cerca di fuggire. Con le spalle contro il muro, Jay gli spara dopo aver ricevuto una pallottola nel costato. Dopo essersi salvato, Voight si infuria con Jay per aver disobbedito al suo ordine. A fine caso, Upton manifesta il proprio dolore a Ruzek (John Patrick Flueger) per aver rischiato di perdere Halstead. Quest’ultimo invece si incontra con il fratello: nella casa del padre trova diversi articoli che riguardano la sua carriera.

