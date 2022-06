Chicago PD 8/ Anticipazioni 27 giugno: il padre di Adam viene rapito

Proseguono le vicende dei poliziotti del 21° Dipartimento di Polizia di Chicago in Chicago P.D., spin-off di Chicago Fire. Secondo le anticipazioni degli episodi, in onda stasera 27 giugno, Adam dovrà indagare sul rapimento di suo padre, scoprendo sconvolgenti verità. L’ottava stagione della serie vede l’Intelligence guidata dal sergente Hank Voight indagare su nuovi casi. L’agente Atwater sarà ostacolato dal resto del team che sembra intenzionato a coprire le spalle al detective Doyle, dopo la denuncia per razzismo nel finale della settima stagione. Hailey e Jay, invece, proveranno a fare chiarezza sui loro sentimenti.

Chicago PD, anticipazioni 27 giugno: chi ha rapito il padre di Adam?

Le anticipazioni di Chicago PD 8 svelano che nel primo episodio di stasera, l’8×10 dal titolo Una profonda verità, Bob Ruzek, padre di Adam, è prossimo al pensionamento ma viene rapito da due uomini della gang Los Tiranos. Grazie alle immagini video inviate proprio dai rapitori, la squadra inizia le indagini con Adam pronto a tutto. Le sue intenzioni sono ostacolate da Voight che non vuole cedere alla richiesta fatta dalla gang. Dietro a tutto ciò, però, si nasconde una sconcertante verità.

Chicago PD, anticipazioni 27 giugno: un caso personale per Upton…

Chicago PD 8 prosegue nella serata del 27 giugno con altri due episodi. Secondo le anticipazioni, nell’8×11, intitolato Segni di violenza, Upton è alle prese con un caso personale mentre indaga sulla sparizione di una famiglia. Tra loro c’è una bambina vittima di maltrattamenti da parte del padre che le ricorda lei da piccola. Upton quindi si mette a disposizione, arrivando a superare il limite. Le ferite ancora aperte del suo passato la porteranno ad allontanarsi da Jay.

La serata con Chicago PD 8 si conclude con l’episodio 8×12 dal titolo Secondo le regole. Con il rilascio di diversi prigionieri, che stavano scontando pene severe in carcere, si scatena il panico in città. Tra loro infatti si nasconde anche uno stupratore e assassino. La squadra si occupa del caso, mentre Voight chiede l’aiuto della poliziotta che in passato si era occupata delle indagini, della cattura e dell’arresto del criminale in questione.

