Chicago PD 9/ Anticipazioni 5 settembre: un perverso killer agisce in città

Chicago PD 9, anticipazioni puntata 5 settembre su Italia 1

Chicago PD 9 tornerà con le sue emozionanti puntate, in prima serata su Italia 1 il 5 settembre. Il poliziesco tra i più acclamati andrà in onda con il tredicesimo e quattordicesimo episodio, di cui sono già state diffuse le anticipazioni. Il primo episodio, intitolato Un’agghiacciante verità, Hailey Upton farà da protagonista.

Proprio lei assisterà ad un tragico incidente stradale da cui riuscirà a salvare solo un passeggero dei due, rischiando di morire lei stessa. Avrà salvato la persona giusta? Nel secondo episodio intitolato Legami di sangue, la squadra si mette sulle tracce di un’inquietante serial killer che miete vittime con sistemi perversi e lascia sempre una firma sulle sue vittime.

Chicago PD 9, anticipazioni episodi “Una agghiacciante verità” e “Legami di sangue”

L’episodio 13 di Chicago PD 9 si intitola Una agghiacciante verità. Hailey Upton assiste non volendo a un incidente stradale; una vettura finisce nel fiume e a bordo ci sono un uomo e una donna. L’agente interviene ma riesce a salvare solo l’uomo mentre la donna, Lisa, muore. Parlando con il marito della vittima, Frank, la squadra scopre che Lisa dovesse essere da sola nella vettura quel giorno e che l’uomo che era con lei intendeva stuprarla. L’uomo fugge dall’ospedale dove era ricoverato dopo l’incidente, ma la squadra grazie ai filmati di sicurezza riesce a scoprirne l’identità: Blake Mullen. Upton e il suo team scoprono che l’uomo è in realtà uno stalker seriale, che ha perseguitato e stuprato molte donne.

L’episodio 14 di Chicago PD 9 si intitola Legami di sangue: il cadavere di un uomo, David Page, viene ritrovato con la mano mozzata e una scritta sulle pareti fatta con il suo stesso sangue. Ad investigare sul caso interviene Voigh che sospetta l’opera di un serial killer. Di fatti, un altro cadavere viene ucciso con lo stesso modus operandi. Un altro omicidio simile, avviene a Des Plaines sei mesi prima; grazie ai filmati la squadra scopre che dalla casa della vittima uscivano due donne al momento del crimine. Jackie è la ragazza alla guida, che si scopre aver lasciato il fratello per vivere insieme a un uomo che la costringeva, insieme ad altre donne, a compiere omicidi per lui di gente con cui aveva avuto discussioni in passato.











