Chicago PD 9/ Anticipazioni prossima puntata 12 settembre: che fine ha fatto Makayla?

Chicago PD 9, prossima puntata del 12 settembre su Italia Uno

Chicago PD 9 torna con altre due puntate ricche di suspense, in onda il 12 settembre su Italia Uno. L’episodio numero 15 della stagione si intitola Gone. Dopo che Kim Burgess e Adam Ruzek affrontano la perdita del loro bambino, decidono di adottare la piccola Makayla ma il destino gli riserva ancora delle brutte sorprese.

La coppia di agenti più amati della serie, ha chiesto l’affidamento della bambina che non aveva più una famiglia che se ne occupasse. Nelle precedenti puntate però, si è scoperto come Makayla avesse uno zio paterno che ne ha rivendicato l’affidamento. La coppia precipita nello sconforto, ma è ignara che questo sia solo l’inizio. Nell’episodio 16 che si intitola Closer, un uomo viene sparato davanti a una panetteria e la squadra cerca di capire se sia stato il proprietario.

Chicago PD 9, anticipazioni puntate “Gone” e “Closer”

L’episodio 15 di Chicago PD 9 si intitola Gone. Alla fine dell’episodio precedente, la coppia di agenti Kim Burgess e Adam Ruzek scoprono che la piccola Makayla, il cui padre ha ucciso tutta la sua famiglia, ha uno zio paterno che ne rivendica l’affidamento. I due cercano disperatamente di ottenere l’adozione della bambina, e questo provoca loro dolore e stress.

Fortunatamente, Burgess e Ruzek riescono ad ottenere in tribunale l’affidamento della bambina e festeggiano con un bacio, la bellissima notizia. La coppia ha finalmente appreso che la piccola possa stare con loro, ma purtroppo avviene qualcosa di terribile proprio mentre esulta dalla gioia. Tornando a casa trovano la baby sitter di Makayla a terra e dolorante e la piccola scomparsa. Qualcuno ha tramortito e aggredito la ragazza per rapire la bambina, ma a quale scopo? Dove si trova ora? L’episodio 16 si intitola Closer: Un ragazzo giovane viene sparato davanti a una panetteria; gli agenti sono convinti che il responsabile possa essere il proprietario del negozio, Javier Escano. In tutto ciò Voight aiuta la sua informatrice Anna Avalos ad avvicinarsi all’obiettivo.

