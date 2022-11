Chicca, mamma Edoardo Donnamaria svela “Ne ha combinate tante”/ “Sono sempre stata un po’ severa…”

Grande Fratello vip 2022, Chicca svela la condotta di Edoardo Donnamaria: l’ospitata a Forum

Il Grande Fratello vip 2022 prosegue nonostante la nuova polemica web e, intanto, Edoardo Donnamaria é al centro del gossip per un’ospitata TV della madre, Chicca Bianco Crista Donnamaria. Ospite nel salottino del format Forum, dove Edoardo ha lavorato in quanto laureato conoscitore della disciplina Giurisprudenza, incalzata da Barbara Palombelli sul soggiorno del giovane al Grande Fratello vip, Chicca Bianco Crista Donnamaria non nasconde di essere preoccupata, “per certi versi”.

“Chicca è la mamma di Edoardo Donnamaria, il nostro Edoardo, che momentaneamente è sotto il controllo delle telecamere 24 ore su 24. Quindi sei tranquillissima?”, incalza così Chicca, la timoniera di Forum, al confronto TV sul Grande Fratello vip 2022. E la replica di mamma Chicca non si fa attendere: “Sì, sono tranquillissima”, fa sapere di getto, per poi chiarire di avere comunque qualche turbamento. “Sono tranquillissima. Sono preoccupata per altri versi -quindi, aggiunge, la madre di Edoardo Donnamaria-, però sono tranquilla. Quante me ne ha fatte passare? Eh.. Ne ha combinate tante, dalla scuola, a tutto ciò che state dicendo. Io sono sempre stata un po’ severa, mio marito poco”. Insomma, sembra chiaro che i momenti turbolenti nella famiglia Donnamaria non manchino, neanche tra Chicca e il padre del gieffino, Franco, anche per via della condotta dell’ex volto di Forum: “Quindi ci siamo scannati per anni. Io sono per la linea del controllo totale e cercare di evitare quello che si può”.

Dichiarazioni da cui trapelerebbe che la fiamma di Antonella Fiordelisi non sia proprio il classico figlio casa, scuola e chiesa così come si paleserebbe agli occhi di molti telespettatori, che elogiano il gieffino per classe in fatto di stile e conoscenze in termini di know-how e cultura.

Tuttavia, se da una parte la madre si paleserebbe turbata, sulla scia del chiacchierato momento passionale diventato virale sui social, che vede Edoardo Donnamaria consumare un rapporto fisico con Antonella Fiordelisi al Grande Fratello vip, il promesso suocero di lui si direbbe felicissimo. Stefano Fiordelisi, questo il nome del padre di Antonella Fiordelisi, segna un like a un tweet di consenso che un utente su Twitter rilascia sulla coppia che la schermitrice forma con il volto uscente di Forum: “Mamma mia oh manco se avessero girato un filmino per adulti. Chapeau a loro che hanno resistito fino a tanto. Meglio vedere due persone che amoreggiano che spettacoli beceri, villani e trash come il sipario di Guendalina Tavassi“.

E una domanda sorge ora spontanea: che Chicca Donnamaria e Stefano Fiordelisi possano, a breve, avere un confronto al Grande Fratello vip?











