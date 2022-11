“Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi bullismo contro Micol Incorvaia”/ L’ira di Clizia Incorvaia

Grande Fratello vip 2022, Clizia Incorvaia accusa di bullismo Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli online

Il Grande Fratello vip 2022 finisce ancora una volta al centro di una polemica web, che vede Micol Incorvaia vittima di bullismo da parte di Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi. O almeno questo é stando alla accesa contestazione online che muove in queste ore Clizia Incorvaia, in un intervento registrato tra le Instagram stories a difesa della sorella, new-entry nel gioco della Casa più spiata d’Italia. Secondo quanto ripreso dalla ex concorrente al Grande Fratello vip 4, Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi presterebbero il fianco ai concorrenti del reality recentemente tacciati di bullismo ai danni di Marco Bellavia. Questo, a fronte di alcune esternazioni piuttosto crude rilasciate nella Casa ai danni della sorella e coinquilina nella Casa, Micol Incorvaia. “Dire ‘Fai ca*are’, ‘Fa schifo, ‘è sporca e non si lava, che schifo ha i capelli sporchi, ‘ha un fisico brutto’- é il messaggio polemico con cui Clizia Incorvaia taccia Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi di condotta unfair e a sfondo di bullismo contro la sorella-. Dire tutte queste cose danneggiando e screditando una persona è BULLISMO“.

Clizia non menziona i nomi delle accusate, ma per il web, come riprende Gossip e TV online, ogni riferimento non é puramente casuale. “Donne che odiano le donne”, prosegue poi nel messaggio di denuncia social, l’ex Grande Fratello vip 4. Ma non finisce qui. Perché lo sfogo social compromettente, all’attacco di Antonella Fiordelisi e Oriana Marzoli, poi conclude: “Il più brutto esempio da dare ai giovani. In più si sta sfociando in un atteggiamento di bullismo”, aumenta il carico Clizia.

Le compromettenti dichiarazioni al Grande Fratello vip

Ma cosa hanno dichiarato nello specifico le gieffine Oriana Marzoli e Antonella Fiordelisi tacciate di bullismo? Nelle ultime ore, come sostiene la fonte, nel mezzo della diretta del Grande Fratello vip 2022 e lasciandosi andare in confidenza con Edoardo Donnamaria Oriana Marzoli ha sussurrato: “Io non so come hai fatto a stare con quella ragazza. L’altro giorno quando l’ho pettinata mi sono resa conto che aveva i capelli sporchissimi. Mi fa schifo questo”. E a fare eco a Oriana é poi Antonella, su Micol: “Vorrei capire che cosa ci ha trovato Edoardo in questa”. “Ma poi anche come si trucca? Come si veste?”, infierisce poi Oriana, tra le compromettenti dichiarazioni.

E non é azzardata, quindi, si fa ora l’ipotesi di un confronto voluto dal conduttore Alfonso Signorini al Grande Fratello vip, tra le parti chiamate in causa, rispetto alla nuova accusa web di bulllismo.











