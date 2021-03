Chicco Cerea, chi è lo chef?/ Il 3 Stelle Michelin approda a Masterchef Italia 2021

Chi è Chicco Cerea ospite a Masterchef Italia 2021 per la finale

C’è anche Chicco Cerea tra gli ospiti speciali della finale di Masterchef. Per l’ultima battaglia ai fornelli, la produzione si è avvalsa di grandissimi volti noti, tra cui appunto Chicco Cerea, pronto a spronare i concorrenti con la sua esperienza e la sue fama dettata dalle tre stelle Michelin con il ristorante “da Vittorio” a Brusaporto (Bergamo). La sua attività nel campo della ristorazione prosegue a gonfie vele, nonostante la difficile situazione sanitaria che ha messo in difficoltà molte imprese italiane. Per il 16 aprile è previsto, inoltre, il debutto a Portofino del un nuovo ristorante “DaV Mare” sito vicino al Belmond Hotel Splendido Mare sulla meravigliosa costa ligure di Levante. Una nuova sfida che Chicco Cerea e la sua famiglia hanno voluto cogliere con grande entusiasmo. La direzione del locale, con vista sulla Piazzetta di Portofino, sarà affidata allo chef Roberto Villa, altra garanzia nel mondo della ristorazione.

Chicco Cerea, il 3 stelle Michelin accetta nuova sfida con il Ristorante a Portofino

Un progetto firmato da Chicco e Bobo Cerea, insieme al cognato Paolo Rota, con un menù incentrato sulle eccellenze liguri, con materie prime di altissime qualità. I più curiosi si sono già fiondati alla ricerca del menù del nuovo ristorante: per certi versi sarà molto semplice, pur guardando ai gusti contemporanei di taglio internazionale. Lo stile, in ogni caso, riprenderà i tratti caratteristi del gruppo “Da Vittorio” che, oltre ai locali tre stelle Michelin a Brusaporto, nei dintorni di Bergamo, conduce una serie di altri ristoranti bistellati a St. Moritz e Shanghai. “Quando abbiamo aperto il nostro primo ristorante “Da Vittorio” a Bergamo, 55 anni fa, abbiamo voluto innovare, proponendo la cucina di pesce in una città votata alla carne”, hanno detto i fratelli Cerea. “Adesso vogliamo portare la nostra esperienza al mare, realizziamo un sogno di famiglia”.



