Chicco Testa/ “Sui termovalorizzatori sciocchezze, in Lombardia record riciclaggio”

Chicco Testa noto imprenditore e presidente di Assoambiente, è stato ospite stamane in collegamento del programma di Canale 5, Morning News, per affrontare alcuni temi legati all’ambiente, all’energia e all’acqua. “Per migliorare le condizioni di vita dei Paesi poveri serve usare maggiore energia – spiega Chicco Testa in diretta sul quinto canale – senza energia non c’è sviluppo economico. Il pallino non ce l’abbiamo noi, l’Europa conta per l’8 o il 9 per cento di emissioni totali, l’Italia per l’un per cento. 4/5 dell’umanità vive in Paesi come Cina, India, Vietnam, Malesia e Indonesia, dove le condizioni economiche sono ancora molto al di sotto dei nostri standard economici di benessere”.

Poi Chicco Testa ha proseguito: “E’ una partita molto complicata, avere a disposizione grandi quantità di energia per aiutare la crescita economica senza ricorrere a combustibili fossili, che intanto continuano ad aumentare, è un rebus difficile. dovremo cominciare a fare qualcosa per adattarci come ad esempio l’acqua: in Italia cascano dal cielo 300 miliardi di metri cubi, ogni metri cubo son 1000 litri, noi ne usiamo circa 30, il resto va nei fiumi e sottoterra, basterebbe riuscire ad immagazzinarne qualche metro cubo in più ad esempio per l’agricoltura”.

CHICCO TESTA: “BASTEREBBE CHE COPIASSIMO GLI ALTRI”

Quindi Chicco Testa ha proseguito: “Basterebbe che ci guardassimo in giro, vedere cosa succde in Europa e le differenze fra il nord e il sud dell’Italia, e fare le cose che fanno tutti”. Quindi, proseguendo sul tema della siccità, Chicco Testa ha spiegato: “Bisogna fare cose che gli agricoltori fanno da tempo, piccoli bacini, dare loro la possibilità di farne più”.

Sui termovalorizzatori: “E’ una sciocchezza: Emilia Romagna e Lombardia hanno i termovalorizzatori e tassi di riciclaggio superiori a media europea. Dire che il termovalorizzatore non funziona è come dire a uno che sta morendo che non puoi dargli da mangiare perchè hai il solo pane raffermo, continuate a dire che non va mai bene niente, c’è sempre qualcosa che va male”.

