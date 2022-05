Chiedi chi era Giovanni Falcone/ Su Rai 3 il documentario sul magistrato

Chiedi chi era Giovanni Falcone, film di Rai 3 diretto da Gino Clemente

Chiedi chi era Giovanni Falcone è un documentario che verrà trasmesso oggi, venerdì 20 maggio, su Rai 3 a partire dalle ore 21.20. Il film è diretto da Gino Clemente, regista, sceneggiatore e autore televisivo italiano. Nel corso della sua carriera ha realizzato diversi cortometraggi e documentari.

Dopo aver lavorato per lungo tempo fuori dall’Italia, nel 2011 si approccia per la prima volta al cinema, scrivendo il soggetto e la sceneggiatura di La mia classe, selezionato al Festival di Venezia e con protagonista Valerio Mastandrea. Come sceneggiatore si è distinto in L’isola delle Bambine. Questo delicato lavoro viene trasmesso per ricordare il trentesimo anniversario della strage di Capaci (1992-2022), che ha visto l’uccisione di Giovanni Falcone.

Chiedi chi era Giovanni Falcone, la trama del documentario

In coproduzione con Indigo Stories, Rai Documentari ha creato il documentario Chiedi chi era Giovanni Falcone, dove viene proposto un ritratto del magistrato italiano sia dal punto di vista umano e personale, ritraendolo come un uomo normale, sia evidenziando i fatti salienti e unici della sua esistenza. In Chiedi chi era Giovanni Falcone, il regista Gino Clemente si sofferma soprattutto sugli aspetti meno noti del giudice palermitano, regalando a chi vede il documentario uno spaccato inedito. La storia di Falcone viene composta tramite le parole e i ricordi di chi è vissuto ed è cresciuto insieme a lui.

Il video del trailer di Chiedi chi era Giovanni Falcone

Per il trentesimo anniversario della strage di Capaci, un ritratto inedito e privato del giudice Giovanni #Falcone che prende corpo e si compone attraverso le parole di chi ha vissuto ed è cresciuto con lui. "Chiedi chi era Giovanni Falcone" venerdì in prima serata su #Rai3.













