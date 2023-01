CHIEFFO CHARITY TRIBUTE/ Al deSidera Teatro Oscar di Milano il 4 febbraio il concerto

Il disco Chieffo Charity Tribute è stato uno dei grandi eventi discografici del 2022. Un doppio cd, fortemente voluto dal figlio Benedetto, contenente ventidue brani di Claudio Chieffo, scomparso prematuramente nel 2007, incise appositamente da alcuni dei massimi autori di canzoni italiani e internazionali, da Massimo Bubola a Giorgio Conte, da Davide Van De Sfroos al premio Oscar Marketa Irglova, da Luca Carboni a Giovanni Ferretti; ma anche attori come Gioele Dix e Paolo Cevoli e musicisti come Ambrogio Sparagna e Paolo Fresu. Infine, anche giovani leve della scena musicale come Giacomo Lariccia, Santoianni, Roberta Finocchiaro e rocker di vaglia come Omar Pedrini e i Lombroso.

E’ stato l’atteso e giusto tributo a uno dei massimi autori di canzoni italiane, con una carriera cinquantennale alle spalle, confinato in modo ideologico al solo mondo cattolico di cui pure fu espressione, quando invece è stato espressione universale del cuore di tutti gli uomini. Brani indimenticabili, i suoi, che hanno commosso e accompagnato più di una generazione, cantati nelle chiese di tutto il mondo, davanti ai Pontefici e ingrandi raduni popolari

Adesso, dopo il grande concerto tenutosi lo scorso agosto al Meeting di Rimini in cui si esibirono alcuni dei partecipanti al disco tributo, si replica l’evento a Milano, presso il deSidera Teatro Oscar, la sera di sabato 4 febbraio. La location, espressione della voglia di sperimentare, rilanciare e rivalutare la cultura da parte di personaggi come lo scrittore Luca Doninelli, l’attore Giacomo Poretti e l’animatore culturale Gabriele Allevi, sarà la sede ideale per riproporre le canzoni di Chieffo con l’esibizione di alcuni partecipanti al disco tributo: Omar Pedrini, Santoianni, il cantautore islandese Svavar Knutur, e i figli di Claudio, Benedetto e Martino. Tutti saranno accompagnati da una super band e si prevedono altri ospiti a sorpresa.

E’ lecito aspettarsi una serata di grande musica. Nel disco, Omar Pedrini (fondatore del gruppo storico del rock italiano, i Timoria) aveva inciso una spettacolare versione del classico di Claudio Chieffo, Favola; Knutur aveva riproposto Ritorno e infine Santoianni, cantautore milanese che ha da poco pubblicato il suo secondo disco, Non ho santi in paradiso, aveva cantato Sulla collina. L’appuntamento è dunque al Teatro Orfeo in via Lattanzio 58/A alle ore 20:30. Biglietti disponibili su Vivaticket.











