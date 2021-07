CHIEFFO CHARITY TRIBUTE/ Da Luca Carboni a Giovanni Ferretti, il disco tributo

Un progetto sulla carta impossibile, ma poi diventato realtà. Il segno che quando ci si muove per amore, l’impossibile diventa possibile. I dischi tributo sono quanto di più difficile da realizzare: bisogna mettere d’accordo case discografiche diverse, avvocati, manager, invidie e gelosie fra cantanti stessi. Spesso, poi, i risultati sono anche scarsi. Un disco tributo a Claudio Chieffo, largamente ignorato e declassato durante la sua carriera per la sua fede cristiana, in un paese dove per scrivere canzoni devi essere automaticamente “di sinistra” sembrava davvero impossibile. Invece il figlio Benedetto, armato solo di volontà, c’è riuscito, coinvolgendo alcuni dei massimi interpreti e autori della canzone italiana, di sponde diverse, politiche e umane. Perché sì, anche se Claudio veniva emarginato, loro sapevano chi era e in segreto lo ammiravano. Per questo disco tributo poi molti di loro non lo conoscevano, ma è bastato ascoltare un paio di sue canzoni che si sono buttati nel progetto senza remore, conquistati dalla bellezza delle canzoni. Non solo artisti italiani, ma anche internazionali.

Tra i primi ad aderire a questo progetto, accettando di reintepretare le canzoni di Claudio ci sono stati: AMBROGIO SPARAGNA, il più grande ambasciatore della musica popolare italiana nel mondo, e LUCA CARBONI il pioniere del POP italiano. E poi il coautore di alcune delle più belle canzoni di Fabrizio De André, MASSIMO BUBOLA. Avere poi GIOVANNI LINDO FERRETTI, ex leader e fondatore di CCCP, CSI e PGR, è stato un piccolo miracolo, visto che da anni vive in splendido isolamento sulle montagne dei suoi Appennini. Eppure ecco anche lui. C’è anche un premio Oscar, Markéta Irglová, protagonista insieme a Glen Hansard nel film Once , premio Oscar per Falling Slowly miglior canzone originale (2008). E ancora: GIORGIO CONTE, fratello del più famoso Paolo. con il Maestro ALESSANDRO NIDI e DAVIDE VAN DE SFROOS, il cantautore laghée di fama internazionale. Francesco Guccini che fu grande amico di Claudio con cui condivise il palco più di una volta, ormai ha smesso di cantare per problemi di età, ma ha voluto lo stesso fare una donazione al progetto. E poi altri ancora che saranno annunciati a breve.

Il ricavato delle vendite di quello che sarà un doppio CD, al netto delle spese di produzione, verrà devoluto ad AVSI KENYA.

Ma per completarlo c’è bisogno di aiuto: ogni cantante ha inciso il suo pezzo gratuitamente, ma le spese di produzione sono molte: masterizzazione, miraggio, stampa del cd. E’ stato così organizzato dal Comitato Amici di Claudio Chiedo un crowdfunding, una raccolta fondi. Al momento sono stati coperti il 39,5% dei costi, manca ancora il 60,5%.

E’ possibile donare tramite:

IBAN Comitato amici Claudio Chieffo IT66L0503402400000000015823



Ecco le ricompense previste a seconda della donazione:

15 euro ricevi il disco in formato digitale 25 euro o più Ricevi il doppio album cd e la stampa da incorniciare del manoscritto di una canzone di Claudio 50 euro o più Ricevi il doppio album cd, il libro con la biografia e tutte le canzoni di Claudio (o DVD La domanda è questa) la stampa da incorniciare del manoscritto di una canzone di Claudio 100 euro o più Ricevi il doppio album in VINILE Special Edition, il libro con la biografia e tutte le canzoni di Claudio (o DVD La domanda è questa), la stampa da incorniciare del manoscritto di una canzone di Claudio, speciale TSHIRT Chieffo 150 euro o più Ricevi il doppio album in VINILE Special Edition, il libro con la biografia e tutte le canzoni di Claudio (o DVD La domanda è questa), la stampa da incorniciare del manoscritto di una canzone di Claudio, speciale TSHIRT Chieffo 250 euro o più Ricevi il doppio album in CD e in VINILE Special Edition, un manifesto originale di un concerto di Claudio, il libro con la biografia e tutte le canzoni di Claudio(o DVD La domanda è questa), la stampa da incorniciare del manoscritto di una canzone di Claudio, speciale TSHIRT Chieffo 500 euro o più Per te una menzione nel disco (se doni prima che mandiamo in stampa!), un concerto in streaming, il doppio album in CD e in VINILE Special Edition, un manifesto originale di un concerto di Claudio, il libro con la biografia e tutte le canzoni di Claudio (o DVD La domanda è questa), la stampa da incorniciare del manoscritto di una canzone di Claudio, speciale TSHIRT Chieffo e tanto altro!

