Chieti, scomparsa bambina di 8 anni: “In fuga con un parente”/ Era in comunità dopo l’arresto dei genitori

Allarme a San Giovanni Teatino, in provincia di Chieti, dove una bambina di 8 anni è scomparsa dalla casa degli zii. Sono in corso le ricerche da parte della polizia, ma è stato anche aperto un fascicolo dalla procura per sottrazione di minore. Stando alle informazioni raccolte dall’Adnkronos, la potestà genitoriale dei genitori della bambina era stata sospesa dal tribunale, in quanto mamma e papà sono stati arrestati entrambi il 19 aprile scorso per ragioni di droga. La bambina era stata affidata ai Servizi sociali, poi i giudici l’avevano sistemata in una comunità, però in alcune fasce orarie specifiche e nel weekend poteva stare dagli zii. Da ieri però non si hanno più notizie di lei.

L’agenzia di stampa riporta che non viene esclusa l’ipotesi di un coinvolgimento dei genitori, in particolare della madre, che era ai domiciliari e potrebbe aver avvicinato la figlia per portarla via. La Questura di Chieti, che sta mantenendo estremo riserbo in merito agli sviluppi delle indagini, ha precisato che è esclusa la pista del rapimento da parte di sconosciuti. Sulla vicenda della scomparsa della bambina di 8 anni da San Giovanni Teatino (Chieti) è intervenuto il sindaco del paesino, Giorgio Di Clemente, il quale tramite i microfoni dell’Adnkronos ha espresso vicinanza alla famiglia della piccola ed espresso l’auspicio che questa vicenda si concluda positivamente con delle buone notizie.

“BAMBINA DI 8 ANNI IN FUGA CON UN PARENTE STRETTO”

Altri particolari sulla scomparsa della bambina di 8 anni sono stati forniti dal Corriere della Sera, secondo cui la bambina era stata affidata lo scorso aprile alla nonna, dopo che i genitori erano stati arrestati per spaccio di hashish, insieme al fratello maggiore. La madre però non era attualmente sottoposta a fermo. La piccola, quindi, si trovava solo temporaneamente a casa degli zii quando si sono perse le sue tracce. A differenza della vicenda della piccola Kata, la bambina scomparsa a Firenze nel giugno 2023, fonti della Questura di Chieti ora riferiscono che questa vicenda sarebbe una «situazione strettamente familiare e sotto controllo».

Durante la perquisizione a casa dei genitori è stata trovata anche una pistola calibro 22 a tamburo, carica e con 8 cartucce. In virtù del mancato rientro della bambina, la scomparsa è stata segnalata alla comunità di affido, mentre sono scattate le ricerche. Il Messaggero riferisce che gli inquirenti ritengono che la bambina sarebbe in fuga con un parente stretto. La nonna della piccola ha lanciato un appello, essendo preoccupata per la scomparsa della nipote.











