Chievo non c’è più/ Nessun acquirente e titolo sportivo ritirato: è finito per sempre

Il Chievo non c’è più: ieri a mezzogiorno scadeva il termine per l’acquisizione di manifestazioni di interesse all’iscrizione del campionato di Serie D, ma nessuno si è fatto avanti in tempo agli ufficiali del comune preposti e di fatto dunque il club gialloblu cesserà di esistere. Il termine ultimo dalla Figc è comunque il 24 agosto, ma si tratta solo di formale burocrazia: è dunque la fine di un’era e il mondo del calcio piange l’uscita di scena di una delle favole più belle degli ultimi 25 anni. La squadra gialloblu, lo ricordiamo, venne per la prima volta promossa in Serie A solo nel 2000 e nel 2002-2003 pure ebbe accesso ai primi turni della Coppa UEFA: fece ritorno poi nella prima serie del calcio solo 2007-08 (da vincitore del campionato di Serie B) dove permase fino a due anni fa. Questa estate poi i play off della Serie B e i problemi legati ai pagamenti dei giocatori, che hanno fatto scattare l’annullamento dell’iscrizione al prossimo campionato: e da lì la disfatta. Nel mezzo tante partite straordinarie, giocate incredibile e grandi protagonisti che vestirono i suoi colori, da Maran a D’Angelo, fino a Giaccherini, Legrottaglie e ovviamente anche Sergio Pellissier, ex capitano (e ora dg del Rovigo) che pure fino all’ultimo si è fatto promotore di una cordata per salvare il club.

Video/ Empoli Lazio (risultato 1-3) gol e highlights, Sarri parte bene (Serie A)

CHIEVO NON C’È PIÙ: IL TENTATIVO DI SERGIO PELLISSIER

Con la mancata iscrizione anche al campionato della Serie D, il Chievo è dunque finito per sempre: il titolo sportivo verrà ritirato e la città di Verona rimarrà orfana di uno dei suoi club più importanti e cari, rimanendo nel mondo del calcio con Hellas Verona e Virtus Verona. Nei giorni scorsi, pure non erano mancate iniziative per supportare e tenere in piedi il club: Pellissier, ex capitano gialloblu, si era fatto promotore di una cordata per salvare la società e mantenere il titolo sportivo, ma purtroppo il progetto non è andato a buon fine. L’ex giocatore ha poi affidato ai social un messaggio toccante, dove emerge tutta la sua profonda tristezza:” Oggi purtroppo è conclusa la storia di quella società che mi ha dato tantissimo. Oggi è uno dei giorni più tristi della mia vita . Ci ho provato con tutte le forze e speravo veramente di riuscire a ripartire con un’altra società e continuare questa storia fantastica, sarebbe stato meraviglioso. Ma purtroppo non ce L ho fatta”. Pellissier continua: “Non ho rammarichi ma ho scoperto più di una persona che però mi è stata al fianco ed ha cercato di lottare fino all’ultimo per darmi la possibilità di raggiungere il mio sogno. A queste persone non posso dire che grazie. Ci abbiamo provato. lli per me sarai sempre la squadra più importante della mia vita”.

PROBABILI FORMAZIONI SERIE B/ Mosse 1^ giornata: il nuovo Monza di Giovanni Stroppa

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sergio Pellissier (@sergio_pellissier)

LEGGI ANCHE:

PRONOSTICI SERIE B/ Previsioni e quote: Benevento subito vincente? (1^ giornata)

© RIPRODUZIONE RISERVATA